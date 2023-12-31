Uzmanı teknolojinin az geliştiği dönemlerde kalp hastalıklarının nasıl tespit edildiğini açıkladı!

Göbek çevresinde büyüme, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması gibi durumların kalp krizine işaret ettiğini belirtiyor. "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp hastalığı ve felç geçirme riski yüksektir. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı olması tedaviyi de başarılı kılıyor" diyor.