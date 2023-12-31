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Uzmanı teknolojinin az geliştiği dönemlerde kalp hastalıklarının nasıl tespit edildiğini açıkladı!

Kalp hastalıkları, vücutta ciddi değişimlere yol açıyor. Kardiyoloji uzmanı konuda hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Uzmanı teknolojinin az geliştiği dönemlerde kalp hastalıklarının nasıl tespit edildiğini açıkladı!

Kalp hastalıkları, vücutta ciddi değişimlere yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde, kalp tomografisi, EKG, ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılamadığı hastaların yüz, kulak, parmak ve saçlarındaki değişimlere bakılarak kalp hastalıklarının tespit edildiğini söylüyor.

Göbek çevresinde büyüme, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması gibi durumların kalp krizine işaret ettiğini belirtiyor. "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp hastalığı ve felç geçirme riski yüksektir. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı olması tedaviyi de başarılı kılıyor" diyor.



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