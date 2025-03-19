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Uzmanı TAKVİM okuyucuları için anlattı: Ramazan ayında sık yaşanan sindirim sorunları için 5 adım!

Ramazan ayında sık yaşanan kabızlık, huzursuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Başgöze, TAKVİM okuyucularına bu sorunu çözmek için tüyolar verdi: Su tüketimini arttırın. Ana yemeğin yanına sebze ekleyin Tatlı yerine lifli meyveler yiyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Uzmanı TAKVİM okuyucuları için anlattı: Ramazan ayında sık yaşanan sindirim sorunları için 5 adım!

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Başgöze, "Ramazan ayında uzun süren açlık, eğer kişide ciddi bir sağlık sorunu ve ilaç kullanımı yoksa adeta bir şifa kaynağıdır. Ancak, sindirim sistemimizi rahatlatmak ve sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için bazı önemli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef, bu dönemde en sık karşılaştığımız sindirim sistemi problemlerinden biri kabızlıktır.

Özellikle iftarda lif oranı yüksek besinler (salata, zeytinyağlı sebze yemekleri vb.) tüketmemize rağmen, su içmeyi ihmal edip çay ve kahveye ağırlık veriyorsak, kabızlık kaçınılmaz hale gelebiliyor" dedi. Başgöze 5 adımda Ramazan'da kabızlığın nasıl önleneceğini TAKVİM okurları için anlattı:

Su tüketimini önceliklendirin: Sahurda ve yatmadan önce mutlaka su için. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişse de, hiçbir yetişkinin günlük tüketimi 1.5 litrenin altına düşmemelidir. Çay ve kahve tüketiminiz ne kadar fazlaysa, su içme miktarınızı da bir o kadar artırmalısınız.

Probiyotik besinleri ihmal etmeyin: Sahurda bağırsak dostu probiyotiklerden destek alın. Bir su bardağı kefir veya birkaç kaşık ev yapımı yoğurt tüketmek, sindirim sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Chia tohumu ile bağırsakları hareketlendirin: Chia tohumunu jöle kıvamına getirerek tüketin. 2 yemek kaşığı chia tohumunu 100 ml suda 5-6 saat bekleterek jelleşmesini sağlayın ve sahur ile iftar arasında bir vakitte tüketin. Bu yöntem, bağırsak florasını destekler ve kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olur. Merve Başgöze, kabızlık sorunu yaşamamak için yetişkin bir insanın günde en az 1.5 litre su içmesi gerektiğini söyledi.

ARMUT, KİVİ VE KURU ERİK TÜKETİN
Ana yemeğin yanına mutlaka sebze ekleyin: İftar menülerinizde mutlaka sebzeye yer verin. Ana yemeğin yanında etsiz zeytinyağlı sebze yemeği veya limon ve zeytinyağı ilaveli mevsim salatası, sindirim sisteminizin dostu olacaktır.

Tatlı yerine lifli meyveler yiyin: İftar sonrası tatlı yerine meyve tüketmeye özen gösterin. Armut, kivi, kuru erik ve kuru kayısı gibi lif oranı yüksek meyveler, bağırsak sağlığınızı destekleyerek sindirimi kolaylaştıracaktır. Merve Başgöze, "Ramazan boyunca yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yapmak da bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlık probleminizi azaltabilir" dedi.

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