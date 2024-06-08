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Uzmanı sıcak çarpmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor

Sıcak çarpması, başta beyin ve sinir dokuları olmak üzere tüm sistemler üzerinde olumsuz etki yapıyor. Ölümcül olabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Şengüldür, “Susuzluk hissi olmasa bile bolca su için” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Uzmanı sıcak çarpmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor

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İklim değişikliğinin etkileri ile birlikte artık ülkemizin büyük bölümünde yazlar sıcak geçiyor. Sıcak çarpmaları, ciddi bir halk sağlığı problemi haline geliyor. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Şengüldür, sıcak çarpmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

40 DERECE KRİTİK SINIR
Sıcak çarpması, sıcak maruziyetine bağlı gelişen, hayati tehlike oluşturan ciddi bir klinik tablodur. Sıcak maruziyeti, bilincin bozulması ve vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması olarak tanımlanır. Bilinç durumunda bozulma ve vücut ısısının 40 derece üzerinde olması en önemli iki bulgudur. Bununla beraber sıcak kırmızı cilt, çarpıntı, nefes darlığı, nefes açlığı, kan basıncında düşme görülebilir. Sıcağa bağlı gelişen pıhtılaşma bozukluğu nedeniyle ciltte 'peteşi' ve 'purpura' adı verilen lezyonlar görülebilir. Hastalar kişilik değişiklikleri, halüsinasyon görme, nöbet geçirme ya da bilinç kaybı şikayetleri ile acil servislere başvurabilirler.

AŞIRI SPOR YAPMAYIN
Sıcak çarpmalarından korunmak için öncelikle yaz günlerinde güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde gölgelik alanlarda kalınması gerekir. Sıcak havalarda açık renkli, sentetik olmayan, ince yazlık kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı efor gerektiren işler ya da performansa dayalı sporlar sıcak çarpmasını kolaylaştıracaktır. Spor yapmak için akşam saatlerinin beklenmesini tavsiye ediyoruz. Susuzluk hissi olmasa bile bol miktarda sıvı alınmasını, özellikle 3 litre su içilmesini tavsiye ediyoruz.

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