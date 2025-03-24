Uzmanı saman nezlesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit, kimi insanların bünyesinin polen gibi hava kaynaklı maddelere karşı alerjik bir tepki göstermesi ile ortaya çıkıyor.

Saman nezlesini üst solunum yolu hastalığı olan nezle ile karıştırmamak gerekiyor. Hastalık; vücutta kaşıntı, kızarıklık, burunda şeffaf renkli akıntının yanı sıra kimi zaman şişme, sık sık ve arka arkaya hapşırma ile gözlerde kaşıntı gibi şikâyetler ile kendini gösteriyor. Sorun yaşayanların adeta kabusu oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, saman nezlesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ÖMÜR BOYU DEVAM EDER

Saman nezlesinde alerjik reaksiyona neden olan madde ya da maddeler 'alerjen' olarak tanımlanır. Saman nezlesi olmayanların çoğunluğu için bu maddeler alerjen değildir. Çünkü bağışıklık sistemi onlara tepki göstermez. Hastalık küçük yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi ileri yaşlarda da görülebilir.

EN ÖNEMLİ NEDEN AİLESEL YATKINLIK

Genellikle ömür boyu sürse de ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. Kendiliğinden geçme olasılığı ise oldukça düşüktür. Alerjik rinitin tanısında hastanın yaşı, hangi ortamlarda şikâyetlerinin arttığı, daha önce kullandığı ilaçlara ve özellikle ailesinde alerjisi olan kimse olup olmadığına bakılır. Alerji genetik bir hastalık olduğundan ailede başka bireylerde de olması tanı konmasında etkendir. Hastanın öyküsü ve muayene bulguları alerjiyi düşündürüyorsa, alerji testleri uygulanır. Bu testler deri testleri ve kanda alerjenlerin incelenmesi şeklindedir.



ALERJENLERDEN UZAK DURUN

Alerjik belirtilerin kontrolü, birden fazla tedavi yönteminin birlikte uygulanmasıyla sağlanır. İlaç ve aşı tedavileri bu yöntemler arasında sayılabilir. Ancak ilk ve en önemli aşama alerjik rinite neden olan etkenlerden uzak durmaktır. Polenlerin yoğun olduğu bahar mevsiminde kapı ve pencereleri kapalı tutun. Klimanızdaki filtreleri her ay temizleyin veya değiştirin. Evinizde bitki yetiştirmeyin. Evinizde tüylü hayvan beslemeyin. Kuştüyü yastık, yün yorgan, yastık ve yatak yerine sentetik olanlarını kullanın. Sigara içmeyin, yanınızda içirmeyin.