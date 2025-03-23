Baş ağrısını bitirecek reçete!

Oruçluyken en sık görülen şikayetlerin başında, baş ağrısı geliyor. Uzun süren açlık ve bu süre içerisinde sıvı alımının olmaması özellikle de migrenli kişilerde baş ağrısını tetikliyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "Baş ağrısı başladığında karanlık ve sessiz bir odada uzanmak şikayetlerin hafiflemesini sağlayabilir. Açık havada yürüyüş yapmak da baş ağrısına iyi gelebilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri, baş bölgesine soğuk uygulamalar baş ağrısını hafifletebilir" diyor.

Ağrıyı azaltacak önerilerini ise şöyle sıralıyor: Sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmeli, baş ağrısını tetikleyici gıdalardan uzak durulmalıdır. İftar ve sahur arası yeterince su içilmeli, vücudu çok yoran aktivitelerden uzak durmalı ve uyku düzeni sağlanmalıdır.