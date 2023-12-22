Uzmanı kulak hastalıklarına ve işitme kaybına karşı tedavi yöntemlerini sıraladı





FAZLA KİLO SAFRAYA YÜK

Hareketsizlik ve düzensiz beslenmeye bağlı kilo alımı, safra kesesi taşlarına davetiye çıkartıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, safra taşının kadınlarda erkeklere göre daha çok görüldüğünü belirtiyor. "Orta yaşın üzerine çıktıkça safra kesesinde taş oluşma riski biraz daha artar. Kilo artıkça, şeker ve kronik gibi birçok hastalıkları tetikler" diyor. Tedavinin, hastaya göre değiştiğini belirten Opr. Dr. Pekdemir şöyle devam ediyor: Ultrasonografi bizi tanıya götüren en uygun yöntemdir. Gelişen sıkıntılar doğrultusunda ameliyat öneriyoruz. Ameliyatta safra kesesi taşlarıyla beraber komple alınıyor.



AŞK DÜŞMANI MENOPOZ

Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Dünyada menopoz yaşı ortalama 50 olarak kabul ediliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Türk, 40 yaşın altında oluşan menopozun 'erken menopoz' olarak adlandırıldığını söylüyor. "Menopozal geçiş dönemindeki şikayetlerin giderilmesinde en etkili ilacımız östrojendir. Özellikle şiddetteki ateş basmalarına yönelik en etkili silahtır. Ancak sadece kalp hastalıkları ya da kemik erimesi riskinden korunmak için sistemik yoldan (ağızdan alınan) östrojen tedavisi desteğini artık tavsiye ediyoruz" ifadesini kullanıyor.



TATLI LİMON

İçerdiği bol miktarda C vitamini ile limon, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Folik asit, magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeren bu meyve, sindirimi hızlandırıyor. Karaciğeri temizliyor. Diş problemlerini bitirerek ağız sağlığını koruyor. Romatizma ağrılarını bitiren limon, tansiyonu düşürüyor. Vücuttaki ödemi ve toksinleri temizliyor. Sabahları bir bardak suya sıkılan birkaç damla limon suyu, form tutmaya yardımcı oluyor.



KARPUZ MUCİZESİ

Yazın en sevilen meyvelerinde karpuz şifa dağıtıyor. Homeopati Hekimi Yegane Özcan, karpuzdaki A ve C vitamininin kuru ve kırılgan saçları nemlendirerek canlılık kattığını söylüyor. "Karpuz başta anemi, damar sertliği, hipertansiyon, safra kesesi-idrar yolu taşları için faydalıdır. Karaciğeri ve böbrekleri toksinlerden temizler" bilgisini veriyor.



BAĞIRSAĞA HAREKET GEREK

Gaz, şişkinlik, karın ağrısı, stres, depresyon ve yoğunluk, Huzursuz Bağırsak Sendromu'nun en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Kadınlarda erkeklere oranla yüzde 3 ila 7 oranında daha fazla görülüyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bunun için hastalara şunlar öneriliyor: Lokmaları iyice çiğneyin. Bol su için. Düzenli egzersiz yapın. Uyku düzenine dikkat edin. Lifli yiyecekler tüketin.

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