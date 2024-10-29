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Uzmanı katarakt ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı

İlerleyen yaş en çok gözlere zarar veriyor. En sık görülen hastalıklar arasında ise katarakt yer alıyor. Op. Dr. Yusuf Yılmaz, doğal göz merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıyla ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Uzmanı katarakt ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı

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İlerleyen yaş en çok gözlere zarar veriyor. En sık görülen hastalıklar arasında ise katarakt yer alıyor. Op. Dr. Yusuf Yılmaz, doğal göz merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıyla ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

KATARAKTIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk belirtileri hafif bulanık görme, ışık hassasiyetidir. Sonrasında ise tam görme kaybı olabilir. Şikâyetlerin çeşitliliği kataraktın yoğunluğuna bağlıdır.

KİMLER KATARAKT OLUR?
Risk faktörü ileri yaştır. Ortaya çıkma ihtimali yaşla birlikte artmasına rağmen her yaşta görülebilir. Diyabet, kortizon kullanımı, güneşe aşırı maruz kalma ve bazı metabolik hastalıklar katarakt olma ihtimalini artırır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tek tedavisi cerrahidir. Saydamlığını kaybetmiş lens alınarak yerine saydam bir lens yerleştirilir. Ameliyat için bir yaş sınırlaması yok. Görmeyi bozan her yaştaki katarakt ameliyat edilebilir. Erken olanların zamanında ameliyat edilmesi görme azlığını önler.

KATARAKT TEKRARLAR MI?
Tekrarlamaz ancak bazı hastalarda mercek arkasında bulanıklaşma olabilir. Bu durum tekrar bir ameliyat gerektirmez. Bu bulanıklık lazerle poliklinik koşullarında kısa bir işlem ile giderilir.

KATARAKT OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR Mİ?
Engellemek mümkün değildir. Ancak güneş gözlüğü kullanımı, diyabet kontrolü, varsa metabolik hastalıkların kontrolü ve dengeli beslenme oluşma ihtimalini azaltabilir.

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