Uzmanı kadınların kabusu aktif mesane için tedavi yöntemlerini sıraladı

İdrar kesesinin depolama fonksiyonlarında ortaya çıkan problemlere aktif mesane sendromu deniyor. Sık idrara gitme, ani idrara sıkışma hissi, gece idrara kalkma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Daha çok genç yaş grubunda görülen bu hastalık, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız, aktif mesane hakkında önemli bilgiler veriyor...

SEBEBİ FAZLA KİLO

İlerleyen yaş, diyabet, prostat, idrar yolu enfeksiyonu ve fazla kilo, aktif mesane riskini artırıyor. Ggün boyunca 8'den daha fazla idrara çıkma durumu idrar sıklığının normalden fazla olduğunu gösteriyor. Dr. Yıldız, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Hastadan öncelikle yaşam tarzını değiştirmesi istenir. Bunlara ek olarak ilaç tedavisi uygulanır. Bütün bu tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kaldığı hastalarda mesane botoks uygulamaları ve sinir iletimini azaltan cerrahi müdahaleler de tercih edilebilir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN REÇETE

Anne sütü hem anne hem de bebek için mucizevi etki gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söylüyor. Havuç, dereotu, arpa, yulaf, incir ve keten tohumu gibi besinlerin anne sütünü artırdığını belirten Prof. Dr. Karabayır, şöyle devam ediyor: Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktör bebeği ilk aylarda, günde 8-12 kez emzirmektir. Anne sütü yetersizliği emzirme tekniğindeki sıkıntı nedeniyle bebeğin memeyi boşaltamamasından kaynaklanır.

HER DERDE DEVA DOMATES

Sofraların vazgeçilmezi domates, ağızları tatlandırıyor. Faydalarını şöyle sıralıyor:

- Kalp hastalıklarına karşı korur.

- İçerdiği C vitamini ile kansere karşı koruma sağlar.

- Böbrek ve safra taşlarını düşürür.

- Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı giderir.

- Tansiyonu dengeler.

- Bel çevresindeki yağlanmayı azaltır.

- Sivilceleri tedavi eder.

- Gözleri korur.

- Saçlara ışıltı verir.

MAYDANOZ YAĞ YAKAR

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını artırmanın şifresini açıklıyor:

- Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.

- Günde mutlaka 2 litre su tüket. Çay ve kahve buna dahil olmasın.

- Meyve suyu yerine meyve tüket.

- Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.

- Şeker tüketimini bırak.

- Hızlı yemek yeme. Lokmaları iyi çiğne.

- Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.

- Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.



MUTLULUĞA MÜRDÜM ETKİSİ

Yaz aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen mürdüm eriği ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde de sağlığı koruyor. C vitamini deposu bu mucize meyve, bağışıklığı destekliyor. Antioksidan etkisiyle idrar sökücü özelliği bulunuyor. Böbrek ve karaciğeri koruyor. Romatizma hastalarının şikayetlerini azaltıyor. Tansiyon ve kalp hastalıklarına iyi geliyor. Beyindeki mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Adet düzensizliğine iyi geliyor.



AKLIN YOLU OMEGA-3!

Sağlıklı hafızanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, özellikle Omega-3'ün etkisine değiniyor. 1 yaşından itibaren sıvı balık yağının çocukların sağlıklı gelişimi üzerine büyük faydaları olduğunu belirtiyor. "Omega-3 ihtiyacı karşılanan çocukların zekâ testlerinde diğerlerine oranla daha yüksek skorlar aldığını gösterdi" diyor. Omega- 3'ün kalp sağlığını koruduğunu sözlerine ekliyor.

FISTIK GİBİ HAFIZA

Damarları genişleten Antep fıstığı kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler. Beyin sağlığına da iyi gelir. Hafızayı korur.



Reflüye fesleğen

Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.



KALPLERE ENGİNAR

Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar.



KOLESTEROLE SUMAK YETER

Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Kan şekerini dengeler. Enfeksiyonlara karşı korur. Kolesterolü engeller ve kalp sağlığını korur.