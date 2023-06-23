Uzmanı iyotun önemine ve eksikliğine dikkat çekti!

İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu belirten Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu ifade ediyor. Levent, iyot eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak ise "Gıdalardaki iyot miktarı yeterli değildir.

En iyi iyot kaynağı olarak balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bulunmaktadır. İyot almanın en iyi yolu yemeklerinize iyotlu tuz eklemektir. Günde kişi başına yarım çay kaşığı iyotlu tuz kullanmak yeterlidir." diyor.