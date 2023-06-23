Uzmanı iyotun önemine ve eksikliğine dikkat çekti!

İyot, sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için son derece önemli bir görev görüyor.
Dr. Hasan Levent, iyotun önemine ve eksikliğinin en anlama geldiğine dikkat çekiyor: İyot eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması gibi sorunlar açığa çıkıyor.
İYOT DEPOSUDUR
Anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı, ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma ve dökülme, düzensiz adet kanaması ve tiroit bezinde büyüme, iyot eksikliğinin belirtilerini oluşturuyor.
İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu belirten Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu ifade ediyor. Levent, iyot eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak ise "Gıdalardaki iyot miktarı yeterli değildir.
En iyi iyot kaynağı olarak balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bulunmaktadır. İyot almanın en iyi yolu yemeklerinize iyotlu tuz eklemektir. Günde kişi başına yarım çay kaşığı iyotlu tuz kullanmak yeterlidir." diyor.
ŞU İS'HALE' BAK!
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, yaz döneminde havaların ısınmaya başlamasıyla 'yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan hastalıklarda artış yaşanabileceğini kaydediyor. Şener, "Rus ya da İtalyan salatası gibi mayonezli gıdalar, kumpir ve midyeler, hızlı tüketilmesi gereken besinler. Isı arttıkça bakterinin üreme potansiyeli fazladır" diyor.
BİR AVUÇ MUCİZE
Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:
-Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.
-Kanser düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar dostudur. Diyabet riskini azaltır.
-Kötü kolesterolü düşürür. Formda kalmaya yardımcıdır. Zayıflatır.
KOLESTEROLE BAMYA
Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Kolesterolü düzenlemeye yardım eder.
BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinir sistemini düzenler.
BAĞIŞIKLIĞA MAŞ FASULYE
Yüksek oranda protein kaynağı olan maş fasulyesi, kalp krizi ve felç risklerini azaltır. Kan dolaşımını artırır. Soğuk algınlığına karşı da vücudu ve bağışıklık sistemini korur.