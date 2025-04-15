SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı hayat kalitesini düşürerek obeziteye davetiye çıkaran besinleri sıraladı!

Diyetisyen Batuhan Silvan, kilo vermeyi engelleyen besinleri sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Uzmanı hayat kalitesini düşürerek obeziteye davetiye çıkaran besinleri sıraladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Obezite, tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hayat kalitemizi düşürüyor. Kilo vermek yolunda bazı besinler var ki kilo vermeyi zorlaştırıyor. Diyetisyen Batuhan Silvan, kilo vermeyi engelleyen besinleri sıralıyor:

PATATES KIZARTMASI VE CİPSİ:
Kalori ve yağ bakımından çok yüksektir. Patates cipsi, porsiyon başına kilo alımına diğer yiyeceklerden daha fazla katkıda bulunuyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Aşırı tüketildiğinde sağlığı olumsuz yönde etkiler. Şekerli içecekler çok fazla kalori içermesine rağmen beyniniz bunları katı yiyecekler gibi görmez. Sıvı şeker kalorileri sizi tok hissettirmez, bu da telafi etmek için daha az yemek yemeyeceğiniz anlamına gelir.

BEYAZ EKMEK:
Sıklıkla çok fazla ilave şeker içerir. Ayrıca kendinizi daha tok hissetmenize yardımcı olan protein ve lif gibi faydalı besinlerden de yoksundur. Glisemik indeksi yüksektir, bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa yol açar.

HAMUR İŞLERİ, KURABİYELER VE KEKLER:
Bu yüksek kalorili yiyecekleri yedikten sonra hızla acıkabilirsiniz. Çok fazla şeker yemek aynı zamanda aşırı kiloya neden olur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İhaleye fesat, yolsuzluk, kamu zararı... CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! İmamoğlu ile aynı davanın sanığı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Görüntüler mide bulandırdı
Meteoroloji’den zirai don, kar ve fırtına alarmı! 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı verildi: Ankara, Bolu...
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: CHP kaos siyasetine hız verdi
Ekrem İmamoğlu’nun kuryeliğini yapan avukatlar suç mu işledi?
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a nükleer silah uyarısı: Sahip olamazlar
Türkiye bu olayı konuşuyor! Bungalovda gizli kamera skandalı: Ampulün içine yerleştirmişler! Polis incelemesine alındı
Narin Güran cinayeti davasında karar verildi: O tarihe ertelendi! 15 sanık hakim karşısına çıkmıştı
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi