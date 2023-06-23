Uzmanı gut hastalığı hakkında bilgi verdi: İyi bir tedavi ile tamamen önüne geçilebilir!

Gut hastalığı, bazı eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden oluyor. Genellikle tek eklemi, sıklıkla da ayak başparmağını etkiliyor.
Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, gut hastalığında diz, ayak bileği, ayak, el, el bileği ve dirsek eklemlerinin de etkilenebileceğini söylüyor: Gut hastalığının herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir.
İLK ATAK GECE OLUR
Uygun tedavi alevlenme sıklığınızın azalmasına hatta alevlenmelerin tamamen kesilmesine ve eklem hasarlarının gelişmesine engel olabilir. Eklemde ani başlayan, sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrıya akut atak deniliyor. Ataklar genellikle aniden, hızlı bir şekilde gelişirler. İlk atak sıklıkla mükellef bir akşam yemeğinin ardından gece gelişir. Aşırı alkol alımı, hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi), cerrahi operasyon geçirme, ani, şiddetli hastalık hali, yanlış diyet, eklem travması, ilaç tedavileri gut ataklarını tetikleyen sebeplerdir.
HAVANIZ BOZULMASIN!
KOAH, akciğerlerin tekrarlayan zarar verici maddelere maruz kalması ile akciğerleri fonksiyon yapamaz duruma götüren bir süreci tanımlıyor. Hastaların çoğunluğundan sigaranın sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sigaranın dışında dizel egzoz dumanları, odun-kömür gibi organik kökenli yakıtlar ve hava kirliliğinin de KOAH'a neden olan diğer faktörler olduğunu belirtiyor.
Akkoyunlu, "Sigara gibi akciğere zarar veren partiküller ilk olarak hava yollarına ulaşıyor ve hasar oluşturuyor. Hava yolları daralıyor. Aldığımız nefesin akciğerde kanı temizleyen ve oksijenleyen bölgeye ulaşması engellenmiş oluyor. Hastalarımız nefes alamıyor, aldığı nefesi kullanamıyor ve kullandığı atık nefesi çıkartamıyor" diyor.
ANTİDEPRESAN EN'DİŞ'E VERİR
Kaygı ve endişe halleri, diş sıkma hastalığına yol açabiliyor. Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, gece diş sıkma etkilerinin daha belirgin olduğunu söylüyor: Diş sıkma, hiçbir neden olmadan yalnızca alışkanlık şeklinde ortaya çıkabileceği gibi altta yatan herhangi başka bir rahatsızlığın semptomu olarak da görülebilir.
Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin de diş sıkmayı arttırdığı biliniyor. Ayrıca alkol tüketimi, uyku bozuklukları, çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıklar da şikayetleri çoğaltıyor.