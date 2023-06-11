Uzmanı doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:

Sağlıklı gıda: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.



Temiz hava: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.



Egzersiz: Hareket etmek kas aktivitesini artırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.



Kaliteli uyku: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.

İKİ GÖZÜM KELLE PAÇA

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kelle paça, şifa dağıtıyor. Doğal antibiyotik olarak gösterilen bu çorbanın faydaları şöyle sıralanıyor:

-İçerdiği sarımsak, limon ve sirkeyle doğal antibiyotiktir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler.



-Vücuda enerji verir. Yorgunluğu alır.



-Kolajen deposudur. Cilt hücrelerini yeniler. Kırık ve çatlakları iyileştirir.



-Beyin dostudur. Hafızayı güçlendirir.



-Kas ve kemikleri korur.



-Gözleri güçlendirir. Katarakt ve sarı noktayla savaşır.



-Kan yapar.