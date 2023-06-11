Uzmanı doğru beslenmenin önemine dikkat çekti!

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:
Sağlıklı gıda: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.
Temiz hava: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.
Egzersiz: Hareket etmek kas aktivitesini artırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.
Kaliteli uyku: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.
İKİ GÖZÜM KELLE PAÇA
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kelle paça, şifa dağıtıyor. Doğal antibiyotik olarak gösterilen bu çorbanın faydaları şöyle sıralanıyor:
-İçerdiği sarımsak, limon ve sirkeyle doğal antibiyotiktir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler.
-Vücuda enerji verir. Yorgunluğu alır.
-Kolajen deposudur. Cilt hücrelerini yeniler. Kırık ve çatlakları iyileştirir.
-Beyin dostudur. Hafızayı güçlendirir.
-Kas ve kemikleri korur.
-Gözleri güçlendirir. Katarakt ve sarı noktayla savaşır.
-Kan yapar.
DERTLERE DEVA ERİK
Lif, A, C ve K vitamininden zengin erik, hem ağızları tatlandırıyor hem de şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-Antioksidan bakımından zengindir. Demir eksikliğini bitirir.
-Kolesterolü dengeler. Damar tıkanıklığını önler. Kalbi güçlendirir.
-Astım, romatizma ve kolon kanserine karşı korur.
-Bol liflidir. Bu sayede bağırsakları korur.
-Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
-Kilo kontrolüne yardımcı olur. Uzun süre tok tutar.
-Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesini önler.
SIRRI ARGAN YAĞI
Doğal bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Uzun yıllar hastalıklara şifa olan argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçı ve cildi besliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-Mikropları arındırıcı etkisi vardır.
-Saçları da besler. Kırıkları önler. Saç tellerini korur. Dökülmeyi durdurur.
-Antioksidandır. Cilt çatlaklarını onarır.
-Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları giderir.
-Cildi besler. Göz altı torbalarını yok eder.
-Cildi nemlendirir. Parlaklık verir.
ÖKSÜRÜĞEBİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata, ağızları tatlandırır. Kalp ve damar sağlığını güçlendiren çikolata, damar tıkanıklığını önler. Felç riskini azaltır. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Öksürüğü dindirir.
CEVİZLE GÖBEĞİ ERİTİN
En sevilen kuruyemişlerden ceviz, içerdiği Omega-3 ile şifa olur. Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ceviz, karın yağlarına savaş açar. Tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur.
KANSERE KARŞI SUSAM
Simit ve börekleri süsleyen susam şifa olur. İçerdiği vitamin ve minaraller sayesinde kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kansızlığı bitirir. Kanserin de ilacıdır.