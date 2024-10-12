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Uzmanı diyabet hastalarının yaptığı beslenme hatalarını açıkladı!

Diyabet, sağlığı tehdit ediyor. Korunmada, ilaç tedavisi kadar doğru beslenme de önem taşıyor. Uzmanlar, “Meyve tüketimini de sınırlandırın” bilgisini veriyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Uzmanı diyabet hastalarının yaptığı beslenme hatalarını açıkladı!

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Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı, dünyada en yaygın görülen kronik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Tedavisinde, ilaçlar kadar doğru beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Dyt. Buket Ertaş Sefer, diyabetle mücadelenin kişiye özel olduğunu belirtiyor. Diyabet hastalarının yaptığı beslenme hatalarına değinerek uyarıları sıralıyor:

- Fazla fruktoz yani meyve şekeri tüketimi kan şekerinde dengesizliklere yol açar. Diyabete yatkınlık, karaciğerde yağlanma ve göbek bölgesi kalınlaşması riskini artırır. Dolayısıyla tüketimi sınırlandırmak gerekir.

- Her insanın kaliteli karbonhidrata ihtiyacı vardır. Kuru baklagil çeşitleri, tam buğday, çavdar, siyez, kara buğday gibi kaliteli unlardan yapılmış ekmek ve türevleri, bulgur gibi kaliteli karbonhidratlardır.

- Beslenmede porsiyon kontrolü, kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidir. Aldığımız karbonhidrat miktarına göre kan şekeri yükselir.

- Spor yapmak kan şekerini dengeler. Ancak spor yapıldığı düşüncesiyle daha fazla yemek yenebileceğine dair inanç doğru değildir.

- Ekşi meyveler gereğinden fazla yenirse kan şekeri için olumsuz durumlar ortaya çıkar. En iyisi, miktarını ayarlamaktır.

- Bal, sağlık için oldukça yararlıdır. Ancak glukoz ve fruktoz içerir. Kan şekerini aniden yükseltebilir.

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