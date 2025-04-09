Uzmanı "çağın vebası" kanserden korunmanın 10 kuralını açıkladı!

Kanser, günümüzde dünya çapında ve ülkemizde halk sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri olarak öne çıkıyor. Kalp ve damar hastalıklarından sonra 2. en yaygın ölüm nedeni olan kanser, her yıl milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkiliyor.



Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri olurken, erkeklerde akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte kolorektal, prostat, mide ve rahim kanserlerinde de belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, kanserden korunmak için dikkat etmemiz gereken 10 önemi kuralı anlatıyor:

1 Yemeklerde aşırıya kaçmamak:

Obezite, birçok kanser türüyle bağlantılıdır. Bu nedenle ideal vücut ağırlığını korumak önemlidir. Aşırı yemek yemeyin.



2 Sebze ve meyve tüketimini artırmak: Antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengin olan sebze ve meyveler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.



3 Tam tahıllar ve lifli besinler:

Bağırsak sağlığını desteklemek, kanserden korunmak için önemlidir. Tam buğday, yulaf ve bulgur gibi besinler lif kaynağıdır.



4 Riskli besinlerden uzak durmak:

İşlenmiş etler ve bazı işlenmiş gıdalar, kanserojen etkiler gösterebilir.



5 Kırmızı et tüketimini sınırlamak:

Etin fazla ve hatalı pişirilmesi, kanser riskini artırabilir. Sınırlandırılmalıdır. Haftada 1-2 kez, haşlama ya da fırınlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketmek güvenlidir.



6 Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınmak:

Şeker tüketimi ve rafine karbonhidratlar, kanser riskini artırabilir.



7 Doymuş ve trans yağlardan uzak durmak: Sağlıksız yağlar, inflamasyonu artırarak riski yükseltebilir. Omega-3 yağ asitleri ise koruyucudur.



8 Aşırı tuz tüketiminden kaçınmak: Tuzlu gıdaların aşırı tüketimi, mide kanseri riskini artırabilir.



9 Besinlerin pişirme yöntemine dikkat etmek: Kızartma ve yüksek ısıda pişirme, kanserojen maddelerin oluşmasına yol açabilir.

10 Alkolü tamamen bırakmak: Alkol, çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirilmektedir ve tamamen bırakılması önerilmektedir.