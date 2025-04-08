Kansere karşı koruma sağlayan brokoli hangi hastalıklara iyi gelir?

Zengin bir sebze olan brokoli, kalori oranı düşük seviyelerde olması nedeniyle diyet sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, brokolinin faydaları hakkında bilgi veriyor:



İçerisindeki sülforafan maddesiyle kansere karşı önleyicidir. Brokoli sebzesinin içerisinde yoğun lif olması sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kilo kontrolü bakımından da önemlidir. Brokoli içerisinde bulunan lutein ve zeaksantin göz sağlığına karşı koruma sağlar.



İçerisindeki K vitamini ile kemik yoğunluğunu destekler. Saç hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Antioksidan özelliğinden dolayı vücut direncini artırır. Çözünebilir lif sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kalp sağlığını korur. Kan basıncını düzenler. İçerisinde bol miktarda krom bulunması kan şekerine iyi gelir. Cilt sağlığını korur.

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