Uzmanı alerji mevsiminde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı!

Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde yanma veya kaşıntıyla belirti veriyor. Rinitin geçen hafta sıcaklıkların artmasıyla bu yıl beklenenden daha erken başladığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Irmak, 100 hastadan 50'sine yakınına rinit tanısı konulduğunu söylüyor.



Irmak, "Bu dönemde, alkol, çilek, domates, kuruyemişler, gıda boyası veya katkı maddesi içeren hazır gıdalar, muz, inek sütü gibi histamin salınımını artıran besinlerden uzak durulmalı. Taze zerdeçal, taze zencefil, ıhlamur, sarımsak, ısırgan otu çayı, papatya çayı gibi besinler ve çaylar tüketmek hastaların şikâyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.

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