Uzmanı açıklıyor: Tüp bebek tedavisinde yaşa dikkat!

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Buna göre 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunamaması durumuna kısırlık deniliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşına dikkat çekiyor. Çünkü ilerleyen yaşta hem yumurta rezervinin hem de kalitesinin düştüğünü vurguluyor.



Şöyle devam ediyor: Testise ait hastalıklar, genetik, hormonal problemler, erkek infertilitesine neden olabilir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir.

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