Uzmanı açıklıyor! Bu 9 belirtiye dikkat: Mevsimsel depresyon olabilir

Değişken havalar, aniden açan güneş, ardından yağan yağmurlar depresyonu tetikliyor... Uzmanlar, bu dönemde mevsimsel depresyondaki artışa dikkat çekiyor. Mevsimsel depresyon, geçici bir süre ile görülen mevsim değişikliğine kişinin fizyolojik verdiği tepkiye bağlı depresyon türlerinden biri olarak biliniyor. Uzman Psikolog Deniz Mutlu, mevsimsel depresyonla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



Mevsimsel depresyon, kalıcı depresyondan farklı olarak mevsim şartlarının getirdiği kısıtlamalar geçtiğinde ortadan kalkmaktadır. Ancak yine de yılın 6 ayı sürecek bir depresyon kişinin günlük enerjisini düşürmekte ve genel olarak hayat akışını olumsuz etkilemekle birlikte psikoterapi ve psikiyatri desteği alması önerilir. Tedavide antidepresanlar, D vitamini takviyesi, ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye başvurulmaktadır.



HALSİZLİĞE DİKKAT

Mevsimsel depresyonda olan kişide bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler kişinin depresyonda olduğunu belli eden, kendisiyle ve çevresiyle bağını zayıflatan belirtiler olmaktadır. Aşırı gerginlik, huzursuzluk, mevsimsel değişimde artıyor.



1.Günlük hayatta dikkatini toplayamamak

2.Sürekli halsizlik hissinin oluşması

3.Daha fazla yemek yeme ihtiyacı

4.Gün içerisinde uyku artışı

5.Uyumakta ve uyanmakta zorlanma

6.Olumsuz düşüncelere kapılmak

7.En basit işleri bile yapmak istememek

8.Aşırı kilo problemleri

9.Sosyal aktivitelerde yetersizlik



Bazı bireylerde intihar düşüncelerine kadar ilerleyebilen bu durum, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kişilerin farkındalığı arttıkça depresyon ile mücadele etme mekanizmaları güçleniyor. Bununla paralel olarak işlevsellik düzeyi yükseliyor. Yöntemde bireyin işlevsellik düzeyini düşüren olumsuz düşünce kanalları azaltılarak düşünce değişimi sağlanmaktır.Kişide uzun süre devam eden umutsuzluk hissi, hayattan zevk alamama, uyku ve iştah değişiklikleri, gibi belirtiler görülebilir. Klinik psikolojinin ilgilendiği alanlardan biri olan bilişsel davranışçı terapi, mevsimsel depresyonun tedavisinde oldukça önemlidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN