Uzmanı açıklıyor: Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor!

Anne sütü, mucizeler yaratıyor. Hem bebeğin hem de annenin sağlığını koruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Sayıner Şimşek, bebeklik döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı, büyüme ve gelişme için esas olduğunu belirtiyor.



Anne sütünün enfeksiyon riskini azalttığını söylüyor. Bebeklere ilk altı ay tek başına anne sütü verilmesini, altı ay sonrasında ise ek gıdaya başlanmasını tavsiye ediyor. "İlk 24 saatte 8-12 kez emzirmenin teknik açıdan doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Tıbbi bir gereklilik yoksa su, şekerli su, mama gibi takviyelerin verilmemelidir. Anneye D vitamini kullanması, doğru beslenmesi ve yeterli sıvı tüketmesi konusunda da öneriler verilmelidir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN