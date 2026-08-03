Uzmanı açıkladı, yaz sıcağına dikkat! Böbrek taşı sessizce artıyor

Yazın hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan terleme, vücudun sıvı dengesini bozarak böbrek taşı oluşumu riskini önemli ölçüde artırıyor. Yeterli sıvı alınmadığında idrar hacmi azalırken, idrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi taş oluşturan minerallerin yoğunluğu artıyor. Bu mineraller zamanla kristalleşip birleşerek böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tünkut Salim Doğanca, "Böbrek taşları her zaman şiddetli ağrıya neden olmuyor.Hareket etmeyen veya idrar yolunda tıkanıklık oluşturmayan taşlar uzun süre sessiz kalabilir" diyor. Yazın böbrek sağlığını korumak ve böbrek taşı riskini azaltmak için alınabilecek 4 etkili önlemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Dr. Tünkut Salim Doğanca (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) GÜNDE 2,5-3 LİTRE SU TÜKETİN: Böbrek taşından korunmanın en etkili yolu yeterli sıvı tüketmektir. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle kaybedilen su mutlaka yerine konulmalıdır. İdrarın açık sarı veya berrak renkte olması yeterli sıvı alındığının en önemli göstergelerinden biridir. Günde 2,5-3 litre su tüketildiğinde idrar miktarı artar ve taş oluşturan mineraller seyrelerek kristalleşme olasılığı azalır. Suyu tek seferde değil, gün içinde düzenli aralıklarla tüketmek böbreklerin sağlıklı çalışmasına önemli katkı sağlar.