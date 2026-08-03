Uzmanı açıkladı, yaz sıcağına dikkat! Böbrek taşı sessizce artıyor
Yaz sıcağı böbrek taşı riskini sessizce artırıyor. Dr. Tünkut Salim Doğanca, “’Böbrek taşım olsaydı ağrı yapardı, demek ki yok’ yanılgısına düşmeyin.” diyor. 4 etkili yöntemi anlatıyor.
Yazın hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan terleme, vücudun sıvı dengesini bozarak böbrek taşı oluşumu riskini önemli ölçüde artırıyor.
Yeterli sıvı alınmadığında idrar hacmi azalırken, idrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi taş oluşturan minerallerin yoğunluğu artıyor.
Bu mineraller zamanla kristalleşip birleşerek böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tünkut Salim Doğanca, "Böbrek taşları her zaman şiddetli ağrıya neden olmuyor.Hareket etmeyen veya idrar yolunda tıkanıklık oluşturmayan taşlar uzun süre sessiz kalabilir" diyor.
Yazın böbrek sağlığını korumak ve böbrek taşı riskini azaltmak için alınabilecek 4 etkili önlemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
GÜNDE 2,5-3 LİTRE
SU TÜKETİN:
Böbrek taşından korunmanın en etkili yolu yeterli sıvı tüketmektir. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle kaybedilen su mutlaka yerine konulmalıdır. İdrarın açık sarı veya berrak renkte olması yeterli sıvı alındığının en önemli göstergelerinden biridir.
Günde 2,5-3 litre su tüketildiğinde idrar miktarı artar ve taş oluşturan mineraller seyrelerek kristalleşme olasılığı azalır. Suyu tek seferde değil, gün içinde düzenli aralıklarla tüketmek böbreklerin sağlıklı çalışmasına önemli katkı sağlar.
TUZ TÜKETİMİNİ
SINIRLANDIRIN:
Aşırı tuz tüketimi idrarda kalsiyum atılımını artırarak böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırabilir. Bu nedenle hazır gıdalar, işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuzlu atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır.
HAYVANSAL PROTEİNİ
ÖLÇÜLÜ TÜKETİN:
Aşırı miktarda kırmızı et ve hayvansal proteinlerin tüketilmesi, bazı böbrek taşı türlerinin oluşum riskini yükseltebilir. Bu nedenle öğünlerde sebze, meyve ve tam tahıllara da yeterince yer verilmesi taş oluşumuna karşı koruyucu etki sağlayabilir.
KALSİYUMU
BİLİNÇSİZCE KISITLAMAYIN:
Böbrek taşı olan kişilerin en sık yaptığı hatalardan biri süt ve süt ürünlerini tamamen bırakmaktır. Oysa normal miktarda besinlerle alınan kalsiyum, bağırsakta oksalatla bağlanarak bazı böbrek taşı türlerinin oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Haber: Dr. Tünkut Salim Doğanca