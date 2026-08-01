Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 400 milyon, Türkiye'de de 20 milyon kişinin hipertansiyonla yaşadığı tahmin ediliyor. Kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olan hipertansiyonun nedenleri arasında genellikle sağlıksız beslenme, genetik yatkınlık, aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz yaşam gibi faktörler yer alıyor. Ancak özellikle dirençli hipertansiyon, böbrek üstü bezinde gelişen bazı kitlelerin aşırı miktarda salgıladığı aldosteron hormonundan kaynaklanabiliyor.

Dirençli hipertansiyonun nedeni böbrek üstü bezindeki kitle olabilir. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) KİTLELER ÇOĞU ZAMAN BELİRTİ VERMİYOR Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Köstek, böbrek üstü bezindeki kitlelerin çoğu zaman belirti vermediği için fark edilmediğini, bu nedenle özellikle iki veya daha fazla tansiyon ilacı kullanmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınamayan ve potasyum düşüklüğü yaşayan hastaların böbrek üstü bezi kitleleri açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yüksek tansiyonun nedeninin ayrıntılı şekilde araştırılması ve tedavinin altta yatan sebebe yönelik planlanması gerektiğini vurguluyor. Şunları söylüyor: