Uzmanı açıkladı: Vereme yakalanmamak için kaçınmanız gereken durumlar nelerdir?

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



ÖKSÜRME VE HAPŞIRMAYLA HIZLA YAYILIYOR

Tüberküloz, genellikle akciğerler olmak üzere tüm organ ve dokuları tutabilen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaş sadece solunum yoluyla olur. Yani hastalıklı kişinin öksürmesi, hapşırması ile havaya yayılan mikroplar, havada damlacık enfeksiyonu şeklinde asılı kalır ve sağlıklı bir birey o damlacığı nefes yoluyla solumak suretiyle akciğerlerine ulaştırarak hastalığın oluşmasına sebep olur.



İşin esasında dünyadaki tüm insanların yaklaşık dörtte biri civarı bu mikropla karşılaşır. Yani mikrobu bir şekilde biz, hasta kişiden alırız ve o bizim vücudumuzda sessiz olarak kalır. Ancak mikrop vücuda ulaştıktan sonra bu kişilerin yaklaşık onda birinde bağışıklığı baskılayan AİDS, kronik karaciğer, şeker ya da kalp hastalığı, sigara, alkol, madde kullanımı olduğu zaman bu mikrop sessizce beklemeyi bırakır ve aktifleşerek hastalığa sebep olur.



HAVLU KULLANMAK BULAŞA YOL AÇMAZ

Bulaşım sadece solunum yoluyla gerçekleşiyor. Hastalıklı kişinin kaşığını, çatalını kullanmak, yastığını, yorganını ya da ortak havlu kullanmak gibi şeyler bulaşa sebep olmaz. Kısa süreli temasta bulanan kişilerle hemen kolaylıkla bulaş olması beklenmez. Hasta kişiyle aynı evde yaşayan ya da ortamda çalışan kişiler bulaş açısından risklidir. Tüberküloz, eğer tedavi edilmezse mikrobun tuttuğu organda harabiyet oluşur, organ fonksiyonunu yapamamaya başlar ve bu durum ölümle sonuçlanabilir.



Ancak tüberküloz mikrobuna yönelik 1940'lardan bu yana yeni birçok antibiyotikler geliştirilmiştir. Ülkemizde tüberkülozun tedavileri; Verem Savaş Dispanserlerinde Doğrudan Gözetimli Tedavi yoluyla tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Her geçen yıl yüzde 6-7 oranında verem hastası görülme oranı azalmaktadır. Bu hastalıktan etkin ve doğru tedavi ile kurtulmak mümkündür.

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