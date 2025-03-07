Uzmanı açıkladı: Ramazan sofralarında bu iki süper besin mutlaka olmalı!

Ramazan başladı. 11 ayın sultanı sahur ve iftar sofralarıyla hayatımıza renk kattı. Beslenme de büyük önem taşıdı. Beslenme düzeninizde belirgin değişiklikler yaşadığımız bugünlerde süper besinler vardı. Onlar ceviz ve hurmaydı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Prof. Dr. Osman Erk, bu iki mucize besinle ilgili önemli bilgiler paylaştı: CEVİZ: Ceviz tekli ve çoklu doymamış yağ (omega 3 ve omega 6), protein, lif, antioksidan kapasite, bitkisel steroller ve arginin bakımından oldukça zengin ve omega 3 düzeyi en yüksek kuruyemiştir. Protein ve argininden zengin olması nedeniyle vejetaryen diyetlerde yer almalıdır. Omega 3 ve Omega 6'yı yüksek oranda içermesi cevizin en belirgin özelliğidir.

Omega 3 ve Omega 6'yı yüksek oranda içermesi cevizin en belirgin özelliğidir. (AA)



İçerdiği flavonoidler ve polifenollerle iyi bir antioksidan kaynağı olduğu gibi, lif ve çoklu doymamış yağ asitleri kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcıdır. Kalp damar sağlığını olumlu etkileyen özellikleri nedeniyle FDA ceviz paketlerinin üzerine "kalp sağlığını destekler" ibaresinin yazılmasını uygun görülmüştür. Ceviz tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olduğu değişik çalışmalarla gösterilmiştir. Cevizde bulunan omega 3 yağ asitleri, fitosteroller, antioksidan vitamin, diğer bileşikler ve folik asit kalp sağlığına iyi gelmektedir.



Ceviz, hem tansiyon yüksekliği, hem de damar sertliğine karşı olumlu etkileri söz konusudur. Beyin sağlığı için de son derece yararlı bir besindir. Beyin yapısı ile cevizin benzerliği son derece şaşırtıcıdır. Ceviz ve beyin aynı oranda yağ içerirler (%65). Cevizin içerdiği gümüş iyonu, triptofan, omega 3 yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkilemektedir.



Düzenli ceviz tüketenlerde depresyon, bunama, otizm gibi hastalıkların daha az oranda görüldüğü bildirilmektedir. Ceviz, uyku sorunlarına karşı olumlu etkiye sahiptir. Doymuş yağ ve kolesterol düzeyi düşük bir diyet ile birlikte günde 5-10 ceviz tüketmek yeterlidir. Cevizin göğüs, kolon ve prostat kanserine karşı önleyici etkileri vardır.



HURMA: En fazla antioksidan içeren besinlerden biridir ve Ramazan ayının vazgeçilmezidir. Yetiştirilme yerine ve olgunlaşma evresine göre değişmekle birlikte 100 gr hurma 300 kalori kadar enerji verir ve bu enerjinin büyük kısmı şekerden gelir.

İftarda 2 adet hurma yemek kalori ve besin eksiğini kısa sürede giderir ve kişinin daha az yemesine yol açar. (AA)



Hurma yeterli düzeyde protein, lif, bol miktarda kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, selenyum, A ve B vitaminleri ve az miktarda yağ içerir. Hurma, kısa süre içerisinde enerji veren sağlıklı bir besindir. İftarda 2 adet hurma yemek kalori ve besin eksiğini kısa sürede giderir ve kişinin daha az yemesine yol açar. Fazla sayıda hurma tüketmek ise acıkma hissi yaratarak kan şekerini düşüreceği için sakıncalı olabilir.

YARIN: BU BESİNLERE DİKKAT