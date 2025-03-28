Uzmanı açıkladı: Ramazan Bayramı’nda sindirim problemleri yaşamamak için neler yapılmalı?

Ramazan Bayramı geldi çattı. Ramazan ayı boyunca ortalama 14 saat uzun bir süre aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, bayramda aşırı ölçüde yemek yeme durumu karşısında, başta sindirim sisteminde olmak üzere diğer organ sistemlerinde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğinin altını çiziyor.



Levent, bayram için önerilerde bulunuyor: Aşırı tatlıdan kaçının. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Mevsiminde yetişen her renkten sebzeler ve meyveler tüketin. Günde yaklaşık 2 litre su için.

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