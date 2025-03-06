PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!

11 ayın sultanı Ramazan geldi. Beslenme düzeninin değiştiği bu dönemde dengeli ve bilinçli beslenmek önemli. Prof. Dr. Osman Erk, “Kefir, çorbayı, yumurtayı, zeytini, salatayı eksik etmeyin” dedi.

Osman Erk Osman Erk
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 6 önemli besinin hem iftarda hem sahurda mutlaka masada olması gerektiğini anlattı. İşte Prof. Erk'in tavsiyeleri:

KEFİR : Kaliteli ve yeterli protein, magnezyum, fosfor, probiyotik kaynağıdır. Sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. Kan şekerini dengeler ve uzun süre tok tutar.

Kefir, sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. (Takvim Gazetesi)Kefir, sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. (Takvim Gazetesi)

YUMURTA: C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındıran organik yumurta; sindirilebilirliği yüksek, anne sütüne yakın, bol miktarda kaliteli protein ve aminoasit barındırır. İçinde A, B, D, E vitaminleri; demir, çinko, potasyum, magnezyum, selenyum ve beyin sağlığı için gerekli kolin yeterli miktarda vardır.

Ortalama bir organik yumurta 6 gram kaliteli protein ve 70 kalori sağlar. Yumurtanın taze sebzelerle ve salatalarla birlikte tüketilmesi C vitamini alımını sağlayarak dengeli beslenmeye yardımcı olur. Yumurta uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Yumurtadan alınan proteinlerin bitkisel proteinlerden daha uzun süre tokluk hissi oluşturduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

Organik yumurta, C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırıyor. (AA)Organik yumurta, C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırıyor. (AA)

ZEYTİN: Besleyici özelliği olan, gün boyu zinde tutan, kalorisi dengeli bir meyvedir. İçinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. Ayrıca demir, selenyum, magnezyum, kalsiyum, B vitaminlerini yeterli miktarda barındırır.

100 gram yeşil zeytin 150 kalori, 100 gram siyah zeytin 200 kalori kadar enerji sağlar. Zeytinin içinde bol miktarda lif ve antioksidanlar bulunur. Bu yönüyle serbest radikalleri bağlar, oksidatif stresi azaltır ve antikanserojendir.

Zeytinin içinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. (AA)Zeytinin içinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. (AA)

ÇORBA: Hafif ve sindirimi kolaydır. Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. Her tür çorba iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır.

Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. (AA)Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. (AA)

SALATALAR: Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür, vitamin ve mineral deposudur. Semizotu, ıspanak, çiğ enginar, marul, maydanoz, roka, tere, karalahana gibi yeşilliklerden oluşan salatalar harika gıdalardır.

Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür. (AA)Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür. (AA)

SEBZELER: Sebzelerin %90-95'i sudur. Sebzeler enerji içeriği düşük; vitamin, mineral, lif, fitobesin içeriği yüksek gıdalardır. Sebzelerdeki yüksek orandaki liflerle, diğer fonksiyonel bileşikler kan şekeri ve kolesterolü dengeler, barsakları çalıştırır. Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir.

Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir. (AA)Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir. (AA)

Sebzelerin %1-3'ü karbonhidrat, %1.3-4.5'i protein, %3-4'ü liflerden oluşur. Pişirme ile liflerin bir kısmı çözünür hale gelir. Çok az yağ bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda su ile lif içerirler ve tüketilmeleri sağlık açısından yararlıdır. Kalorileri oldukça düşük, besin değerleri çok yüksek olan sebzeler Ramazan'ın vazgeçilmezidir.

YARIN: HURMA VE CEVİZ MUCİZESİ...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
Türk Telekom
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?
Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!
Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! İmralı’dan dikkat çeken mesaj: 40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
CHP’de İşportacı Adnan kavgası! Mansur Yavaş’ın emaneti partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel’e kırmızı kart çekti
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı
Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti