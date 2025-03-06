Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 6 önemli besinin hem iftarda hem sahurda mutlaka masada olması gerektiğini anlattı. İşte Prof. Erk'in tavsiyeleri:
KEFİR : Kaliteli ve yeterli protein, magnezyum, fosfor, probiyotik kaynağıdır. Sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. Kan şekerini dengeler ve uzun süre tok tutar.
Kefir, sindirimi rahatlatır, depresyonu önler, bağışıklık sistemini destekler. (Takvim Gazetesi)
YUMURTA: C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındıran organik yumurta; sindirilebilirliği yüksek, anne sütüne yakın, bol miktarda kaliteli protein ve aminoasit barındırır. İçinde A, B, D, E vitaminleri; demir, çinko, potasyum, magnezyum, selenyum ve beyin sağlığı için gerekli kolin yeterli miktarda vardır.
Ortalama bir organik yumurta 6 gram kaliteli protein ve 70 kalori sağlar. Yumurtanın taze sebzelerle ve salatalarla birlikte tüketilmesi C vitamini alımını sağlayarak dengeli beslenmeye yardımcı olur. Yumurta uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Yumurtadan alınan proteinlerin bitkisel proteinlerden daha uzun süre tokluk hissi oluşturduğu çalışmalarla gösterilmiştir.
Organik yumurta, C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırıyor. (AA)
ZEYTİN: Besleyici özelliği olan, gün boyu zinde tutan, kalorisi dengeli bir meyvedir. İçinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. Ayrıca demir, selenyum, magnezyum, kalsiyum, B vitaminlerini yeterli miktarda barındırır.
100 gram yeşil zeytin 150 kalori, 100 gram siyah zeytin 200 kalori kadar enerji sağlar. Zeytinin içinde bol miktarda lif ve antioksidanlar bulunur. Bu yönüyle serbest radikalleri bağlar, oksidatif stresi azaltır ve antikanserojendir.