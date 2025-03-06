Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!

Zeytinin içinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. (AA)



ÇORBA: Hafif ve sindirimi kolaydır. Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. Her tür çorba iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olmalıdır.

Doyurucu özelliği fazla olan çorbaların iştah baskılayıcı özellikleri vardır. (AA)



SALATALAR: Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür, vitamin ve mineral deposudur. Semizotu, ıspanak, çiğ enginar, marul, maydanoz, roka, tere, karalahana gibi yeşilliklerden oluşan salatalar harika gıdalardır.

Her türlü yeşillik ve çiğ sebzeden oluşan, üzerine biraz limon ve zeytinyağı dökülüp yenen salataların kalorisi düşüktür. (AA)



SEBZELER: Sebzelerin %90-95'i sudur. Sebzeler enerji içeriği düşük; vitamin, mineral, lif, fitobesin içeriği yüksek gıdalardır. Sebzelerdeki yüksek orandaki liflerle, diğer fonksiyonel bileşikler kan şekeri ve kolesterolü dengeler, barsakları çalıştırır. Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir.

Sebzeler antioksidan kapasitesi yüksek, A ve C vitaminleri, beta karoten gibi bileşiklerden zengindir. (AA)



Sebzelerin %1-3'ü karbonhidrat, %1.3-4.5'i protein, %3-4'ü liflerden oluşur. Pişirme ile liflerin bir kısmı çözünür hale gelir. Çok az yağ bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda su ile lif içerirler ve tüketilmeleri sağlık açısından yararlıdır. Kalorileri oldukça düşük, besin değerleri çok yüksek olan sebzeler Ramazan'ın vazgeçilmezidir.



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