Uzmanı açıkladı: Çocuğunuzu akran zorbalığından korumak için neler yapmalısınız?

Akran zorbalığı, bireyin yaşıtları tarafından sürekli ve kasıtlı olarak fiziksel, sözel, sosyal veya dijital yollarla zarar görmesi ya da baskı altında tutulması olarak tanımlanıyor.



Uzman Klinik Psikolog Büşra Pekkoç Baskıcıoğlu, akran zorbalığının dünyada yaygın bir sorun olduğunu söylüyor.



"Araştırmalar, dünya çapında çocukların yaklaşık üçte birinin hayatlarının bir döneminde akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir. Akran zorbalığıyla başa çıkabilmek için çocuklara zorbalıkla başa çıkma stratejileri öğretilmeli, güçlü sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olunmalı ve aile-okul iletişimi güçlendirilmelidir" diyor.

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