Uzmanı açıkladı: Burun tıkanıklığına yol açan 8 önemli sorun!

Kış aylarında sadece soğuk hava değil, ortam sıcaklığının da üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açabildiğini biliyor muydunuz? Son günlerde pek çok kişi yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi gribal şikayetlerle doktora başvururken, pek çoğu da hapşırık, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığının yol açtığı sorunları atlatmaya çalışıyor.

SPREYLER MASUM DEĞİL

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Hande Senem Deveci, "Burun tıkanıklığı, kulak burun boğaz hastalıkları içerisinde sıklıkla karşılaşılan önemli bir sorun. Hastalar özellikle burun tıkanıklığı söz konusu olduğunda doktora danışmadan dekonjestan içeren burun spreylerini alarak kullanabiliyorlar.

Ancak masum gibi görünen bu spreylerin kullanılması kısa sürede fayda sağlayabilse de, uzun dönemde burun tıkanıklığının kronik bir hal almasına neden oluyor. Kronik burun tıkanıklığı ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" diyor. Deveci, özellikle kış aylarında çok yaygın görülen burun tıkanıklığının yol açtı��ı 8 önemli sorunu anlatıyor:

HORLAMAYA YOL AÇAR

- Filtre edilmemiş ve nemlendirilmemiş hava doğrudan akciğerlere gider. Akciğerler tam kapasite solunuma katılmaz.

- Horlama ve uyku apnesine yol açar.

- Çene eklemi, diş ve diş eti sağlığında bozulma, koku ve tat kaybı, ses değişikliği ve yutma güçlüğü yaşanır.

- Geniz eti ile bademcikler büyür.

- Uyku kalitesi azalır, günlük yaşantıda kronik yorgunluk ve efor gerektiren işlerde zorlanma olur.

- Burun tıkanıklığı sinüslerin havalanmasını engelleyebildiğinden bakteri birikmesi sonucu akut ya da kronik sinüzite ve baş ağrısına yol açar.

- Çocukların gelişimini olumsuz etkiler.

- Odaklanamamaya neden olur.