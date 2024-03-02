O sene doğanlar risk altında! Virüs gibi artıyor! Hızla yayılmasının sebebi ise...

SİGARA, HAREKETSİZLİK VE OBEZİTE İleri yaş, ailede kanser öyküsü, tip-2 diyabet ve iltihabi bağırsak hastalığı gibi faktörlerin riski artırdığını söyleyen Kuzu, aşırı kilo, hareketsizlik, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmenin de genç yaşta görülen kolorektal kanseri tetikleyen etkenler olduğunu ekledi.

%47 ARTIŞ VAR Kuzu, 50 yaş altındaki gençlerde hangi ırklarda daha çok görüldüğüne dair yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunarak, 1990 ile 2014 yılı arasında beyaz ırkta yaklaşık yüzde 47 artış olduğunu söyledi.

KOLON KANSERİ RİSKNİ EN AZA İNDİREN 5 MADDE Düzenli Sağlık Taramaları Yaptırın:

Sağlığınızı korumak adına düzenli olarak sağlık taramalarına katılın. Kolon kanserine neden olan polipler, kolonoskopi sırasında tespit edilip alınarak kanserleşmeleri önlenebilir. Erken teşhis, hastalığın iyileşme şansını artırır. Akdeniz Tipi Beslenme Alışkanlığı:

Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinin. Mevsim sebzeleri, haftada en az iki gün balık, ceviz, badem ve fındık gibi omega-3 içeren gıdaları tüketmek, kolon kanseri riskini azaltabilir. Sağlıksız beslenmeden kaçının ve dengeli bir diyeti benimseyin.

Sigara ve Alkolden Uzak Durun:

Kolon kanserine karşı sigara ve alkolden uzak durun. Bu alışkanlıklar kanser riskini artırabilir. Sağlığınızı korumak ve hastalıklardan kaçınmak adına bu zararlı alışkanlıklardan kaçının. İdeal Kilo:

Sağlıklı bir kiloda kalın. Obezite, kolon kanserine neden olan önemli etkenlerden biridir. Aşırı kilolardan kurtulmak için sağlıklı bir diyet benimseyin ve düzenli olarak spor yapın.