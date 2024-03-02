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O sene doğanlar risk altında! Virüs gibi artıyor! Hızla yayılmasının sebebi ise...

Türkiye'de ve dünya genelinde kolon ve rektum kanseri vakalarında endişe verici bir artış gözlemleniyor. Ülkemizde sadece kolorektal kanserden 11 bin 698 kişinin hayatını kaybettiği gerçeği, bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Trafik kazalarında kaybedilen insan sayısının iki katından fazlasını oluşturan bu rakam, kolon kanserinin toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkça gösteriyor. Peki, bu artışın arkasında yatan nedenler nelerdir?

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 07:53 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:53
O sene doğanlar risk altında! Virüs gibi artıyor! Hızla yayılmasının sebebi ise...

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi Derneği (TKRCD) Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu, kalın bağırsak kanseri konusunda yaptığı açıklamada, genç yaşta görülen kolorektal kanserin son 20 yılda yüzde 30'un üzerinde bir artış gösterdiğine dikkat çekti.

1990 DOĞUMLULAR RİSK ALTINDA

Kolorektal kanserlerin, özellikle genç yaşta daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kuzu, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 50 yaş altındaki kişilerde bu kanserin ikinci sıklıkta yer aldığını ifade etti.

Ayrıca, Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre, 1990 doğumlu bireylerin kalın bağırsak kanseri riskinin, 1950 doğumlu olanlara kıyasla 2 kat, rektum kanseri riskinin ise 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

SİGARA, HAREKETSİZLİK VE OBEZİTE

İleri yaş, ailede kanser öyküsü, tip-2 diyabet ve iltihabi bağırsak hastalığı gibi faktörlerin riski artırdığını söyleyen Kuzu, aşırı kilo, hareketsizlik, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmenin de genç yaşta görülen kolorektal kanseri tetikleyen etkenler olduğunu ekledi.

%47 ARTIŞ VAR

Kuzu, 50 yaş altındaki gençlerde hangi ırklarda daha çok görüldüğüne dair yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunarak, 1990 ile 2014 yılı arasında beyaz ırkta yaklaşık yüzde 47 artış olduğunu söyledi.

KOLON KANSERİ RİSKNİ EN AZA İNDİREN 5 MADDE

Düzenli Sağlık Taramaları Yaptırın:
Sağlığınızı korumak adına düzenli olarak sağlık taramalarına katılın. Kolon kanserine neden olan polipler, kolonoskopi sırasında tespit edilip alınarak kanserleşmeleri önlenebilir. Erken teşhis, hastalığın iyileşme şansını artırır.

Akdeniz Tipi Beslenme Alışkanlığı:
Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinin. Mevsim sebzeleri, haftada en az iki gün balık, ceviz, badem ve fındık gibi omega-3 içeren gıdaları tüketmek, kolon kanseri riskini azaltabilir. Sağlıksız beslenmeden kaçının ve dengeli bir diyeti benimseyin.

Sigara ve Alkolden Uzak Durun:
Kolon kanserine karşı sigara ve alkolden uzak durun. Bu alışkanlıklar kanser riskini artırabilir. Sağlığınızı korumak ve hastalıklardan kaçınmak adına bu zararlı alışkanlıklardan kaçının.

İdeal Kilo:
Sağlıklı bir kiloda kalın. Obezite, kolon kanserine neden olan önemli etkenlerden biridir. Aşırı kilolardan kurtulmak için sağlıklı bir diyet benimseyin ve düzenli olarak spor yapın.

Düzenli Egzersiz:
Bedeninize uygun düzenli egzersizler yapın. Özellikle haftada en az üç gün ve en az yarım saatlik yürüyüşler, genel sağlığınızı korur ve kolon kanseri riskini azaltabilir.

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