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Uzmanı 10 soruda Kış Depresyonu testi: İşte depresyona karşı 6 etkili önlem

Kış depresyonu, havanın soğuduğu ve gün ışığının azaldığı anlarda meydana geliyor. Uzmanlar, depresyona karşı etkili yöntemleri sıralıyor: Tuz ve karbonhidrattan uzak durun. Yumurta tüketin. Nefes egzersizi yapın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Uzmanı 10 soruda Kış Depresyonu testi: İşte depresyona karşı 6 etkili önlem

Güne yorgun uyanıyor, iştahınızı kontrol edemiyor, işe odaklanamıyor, endişeli ve öfkeli hissediyor, sosyal ilişkilerinizde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bu ve benzeri şikayetler kış depresyonuna işaret edebiliyor.

Uzman Psikolog Duygu Gökyıldırım Uslu, 10 soruda Kış Depresyonu testi hazırladı. Depresyona karşı 6 etkili önlemi anlattı:

Fiziksel aktiviteniz olsun: Düzenli egzersiz, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salınımını artırıyor. Genel ruh halinizi iyileştirmeye katkı sağlıyor. Böylece enerji seviyenizi yükseltiyor.



Sağlıklı beslenin: Abur cubur atıştırmalıklardan, tuzlu, karbonhidratlı ve şekerli hazır gıdalardan kaçının. Taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Sabah kahvaltılarında beyaz peynir, zeytin, yumurta ve yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı yapmaya dikkat edin.

Güneş ışığından faydalanın: Kış aylarının soğuk ve kasvetli günlerinde güneş de nadiren yüzünü gösterirken, özellikle güneşli günlerde mutlaka dışarı çıkarak mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanmaya çalışın.

Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin: Yağmurlu, karlı ve soğuk günlerde kendinizi eve kapatmayın. Sosyal ortamlardan izole etmeyin. Aailenizle ve arkadaşlarınızla görüşün.

Kendinize zaman ayırın: Hoşlandığınız aktivitelere zaman ayırın, hobi edinin. Örneğin; yıllardır çok çalmak istediğiniz müzik aletini alıp veya resim kursunu araştırıp kayıt yaptırabilirsiniz. Yeniliklere açık olun ve denemekten çekinmeyin.

Stresinizi yönetin: Stresten kaçınmak depresyon riskinizi azaltacaktır. Yoga, meditasyon, rahatlatıcı nefes egzersizi gibi teknikler size fayda sağlayacaktır.

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