Uzmanı 10 soruda Kış Depresyonu testi: İşte depresyona karşı 6 etkili önlem

Güneş ışığından faydalanın: Kış aylarının soğuk ve kasvetli günlerinde güneş de nadiren yüzünü gösterirken, özellikle güneşli günlerde mutlaka dışarı çıkarak mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanmaya çalışın.



Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin: Yağmurlu, karlı ve soğuk günlerde kendinizi eve kapatmayın. Sosyal ortamlardan izole etmeyin. Aailenizle ve arkadaşlarınızla görüşün.



Kendinize zaman ayırın: Hoşlandığınız aktivitelere zaman ayırın, hobi edinin. Örneğin; yıllardır çok çalmak istediğiniz müzik aletini alıp veya resim kursunu araştırıp kayıt yaptırabilirsiniz. Yeniliklere açık olun ve denemekten çekinmeyin.



Stresinizi yönetin: Stresten kaçınmak depresyon riskinizi azaltacaktır. Yoga, meditasyon, rahatlatıcı nefes egzersizi gibi teknikler size fayda sağlayacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN