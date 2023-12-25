Uzmanı 10 soruda Kış Depresyonu testi: İşte depresyona karşı 6 etkili önlem

Güne yorgun uyanıyor, iştahınızı kontrol edemiyor, işe odaklanamıyor, endişeli ve öfkeli hissediyor, sosyal ilişkilerinizde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bu ve benzeri şikayetler kış depresyonuna işaret edebiliyor.
Uzman Psikolog Duygu Gökyıldırım Uslu, 10 soruda Kış Depresyonu testi hazırladı. Depresyona karşı 6 etkili önlemi anlattı:
Fiziksel aktiviteniz olsun: Düzenli egzersiz, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salınımını artırıyor. Genel ruh halinizi iyileştirmeye katkı sağlıyor. Böylece enerji seviyenizi yükseltiyor.
Sağlıklı beslenin: Abur cubur atıştırmalıklardan, tuzlu, karbonhidratlı ve şekerli hazır gıdalardan kaçının. Taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Sabah kahvaltılarında beyaz peynir, zeytin, yumurta ve yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı yapmaya dikkat edin.