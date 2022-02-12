Uzman isim uyardı: Karın ağrısında çikolata kıstı saklı

ŞİKAYETLER ZAMANLA ARTAR

Çoğu zaman ihmal edilen çikolata kistleri, her 10 kadından birini tehdit ediyor. En sık yumurtalıklar, tüpler ve bağırsak duvarında ortaya çıkıyor. Bu hücrelerin olması gerektiği yerden başka bir yerde büyümesine bağlı olarak hastalarda ciddi şikayetler ortaya çıkıyor. Bunların başında, 'şiddetli ağrı' geliyor. Ağrı, özellikle adet döneminde kasık bölgesinde görülebiliyor, cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken ya da dışkılama esnasında da oluşabiliyor.