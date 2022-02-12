Uzman isim uyardı: Karın ağrısında çikolata kıstı saklı

Kadın hastalıkları, özellikle doğurgan dönemde ortaya çıkıyor. Erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı da artıyor. Toplumda sık görülen bu hastalıkların başında Endometriosis yani çikolata kisti geliyor. Bu hastalık endometrium adı verilen ve rahim iç duvarındaki dokunun rahim dışında büyümesiyle oluşuyor. Peki, nasıl belirti veriyor? Nasıl tedavi ediliyor? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü; önemli bilgiler veriyor...
ŞİKAYETLER ZAMANLA ARTAR
Çoğu zaman ihmal edilen çikolata kistleri, her 10 kadından birini tehdit ediyor. En sık yumurtalıklar, tüpler ve bağırsak duvarında ortaya çıkıyor. Bu hücrelerin olması gerektiği yerden başka bir yerde büyümesine bağlı olarak hastalarda ciddi şikayetler ortaya çıkıyor. Bunların başında, 'şiddetli ağrı' geliyor. Ağrı, özellikle adet döneminde kasık bölgesinde görülebiliyor, cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken ya da dışkılama esnasında da oluşabiliyor.
YÜZDE 30'UNDA GÖRÜLÜR
Çikolata kistleri, çocuk sahibi olmayı da engelliyor. Rahim dışına yerleşmiş dokunun yarattığı yapışıklıklar hem ağrıya sebep olurken hem de tüplerde ve yumurtalıklarda yarattığı hasar çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. Endometriosis tanısı almış hastaların yüzde 40'ında kısırlık gözleniyor.