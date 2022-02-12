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    Uzman isim uyardı: Karın ağrısında çikolata kıstı saklı

    10 kadından birini tehdit eden çikolata kisti, ihmale gelmiyor! Şiddetli adet sancısına yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye bekleyin, doktora gidin.

    Karın ağrısında çikolata kıstı saklı

    Kadın hastalıkları, özellikle doğurgan dönemde ortaya çıkıyor. Erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı da artıyor. Toplumda sık görülen bu hastalıkların başında Endometriosis yani çikolata kisti geliyor. Bu hastalık endometrium adı verilen ve rahim iç duvarındaki dokunun rahim dışında büyümesiyle oluşuyor. Peki, nasıl belirti veriyor? Nasıl tedavi ediliyor? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü; önemli bilgiler veriyor...

    ŞİKAYETLER ZAMANLA ARTAR
    Çoğu zaman ihmal edilen çikolata kistleri, her 10 kadından birini tehdit ediyor. En sık yumurtalıklar, tüpler ve bağırsak duvarında ortaya çıkıyor. Bu hücrelerin olması gerektiği yerden başka bir yerde büyümesine bağlı olarak hastalarda ciddi şikayetler ortaya çıkıyor. Bunların başında, 'şiddetli ağrı' geliyor. Ağrı, özellikle adet döneminde kasık bölgesinde görülebiliyor, cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken ya da dışkılama esnasında da oluşabiliyor.

    YÜZDE 30'UNDA GÖRÜLÜR
    Çikolata kistleri, çocuk sahibi olmayı da engelliyor. Rahim dışına yerleşmiş dokunun yarattığı yapışıklıklar hem ağrıya sebep olurken hem de tüplerde ve yumurtalıklarda yarattığı hasar çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. Endometriosis tanısı almış hastaların yüzde 40'ında kısırlık gözleniyor.

        ÖNCE TEDAVİ SONRA BEBEK
        Çocuk sahibi olamama şikayeti yaşayan hastalara öncelikle cerrahi tedavi uygulanıyor. Ardından yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması ile çocuk sahibi olabilme şansı sağlanıyor.

        ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN
        Çikolata         kistinde erken tanı hastalığın tedavi şansını artırıyor. Özellikle adet döneminde ya da cinsel ilişki sırasında oluşan ağrıların ihmal edilmemesi, mutlaka konu ile ilgili uzman bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sayede erken tanı ve müdahale ile hastalık ilerlemeden kontrol altına alınabiliyor.

        TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL
        Hastalığın         tanısıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Emre Özgü, adet sancının ihmal edilmemesini söylüyor. "Tipik şikayetlerle başvuran hastalara yapılan muayene bizi tanıya yaklaştırır" diyor. İlaç ve cerrahi tedavi olarak iki ana gruba ayrılan tedavi, kişiye özel uygulanıyor. Doç. Dr. Özgü, şöyle devam ediyor: İlaç tedavisinin yeterli olmadığı hastalara cerrahi tedavi uygulanır. Ameliyatta, kistlerin tamamı temizlenir.
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        Doktora şiddet koruması geliyor
        Haberler Sağlık Uzman isim uyardı: Karın ağrısında çikolata kıstı saklı
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