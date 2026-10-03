Araştırmaya göre bu takviye egzersiz olmadan bile gücü artırabilir
Kreatin üzerine yapılan yeni bir araştırma, ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Orta ve ileri yaştaki hareketsiz bireyler üzerinde yürütülen 12 haftalık deneyde, hiçbir ağırlık antrenmanı yapılmasa dahi düzenli kreatin kullanan bireylerde kas gücünün ve yağsız doku kütlesinin korunabildiği belirlendi. Peki uzmanların henüz temkinli yaklaştığı ve hafızayı da etkileyebileceği öne sürülen bu takviye gerçekten egzersizin yerini tutabilir mi? İşte tartışma yaratan araştırmanın tüm ayrıntıları.
Spor salonlarının ve sporcuların en yaygın takviyelerinden biri olan kreatinin, hiçbir egzersiz yapılmasa dahi kas gücünü ve yağsız doku kütlesini artırabileceği ortaya çıktı.
Science Alert'ın aktardığı yeni bir araştırmaya göre, özellikle orta ve ileri yaş grubundaki hareketsiz bireylerde düzenli kreatin kullanımı, ağırlık antrenmanı olmasa bile fiziksel performansı ve kas yapısını korumaya yardımcı olabiliyor.
12 HAFTALIK DENEYDE DİKKAT ÇEKEN VERİLER
Texas A&M University uzmanları tarafından yürütülen ve Journal of the International Society of Sports Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcıların ve araştırmacıların içeriği bilmediği çift kör yöntemi uygulandı.
Araştırma kapsamında öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:
- Yaşları 45 ile 65 arasında değişen, hareketsiz bir yaşam süren 64 yetişkin deneye dahil edildi.
- Katılımcılar 12 hafta boyunca her gün plasebo ya da 10 gramlık yüksek dozda kreatin tüketti.
- Egzersiz ve diyet programına girmeyi reddeden 26 kişi arasından kreatin alanların, bench press ve leg press egzersizlerindeki kuvvetinde belirgin artış kaydedildi.
- Egzersiz ve beslenme programını uygulayan 38 kişilik grupta ise kreatin desteği vücut yağ oranında çok daha yüksek bir düşüş sağladı.
Uzmanlar, bu çalışmanın egzersiz ve diyet programına kreatin eklendiğinde, tek başına spor ve diyete kıyasla vücut yağ oranını daha fazla düşürdüğünü gösteren ilk araştırma olduğunu belirtiyor.
ZİHİNSEL PERFORMANS VE DOZAJ TARTIŞMASI
Araştırma, takviyenin kasların yanı sıra zihinsel süreçleri de destekleyebileceğine dair ipuçları barındırıyor. Egzersiz yapsın ya da yapmasın, kreatin kullanan katılımcıların hafıza testlerinde ilerleme kaydedilse de araştırmacılar bu verilerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguluyor.
Geisinger sağlık kurumunun tıbbi direktörü Jason Mitchell, kreatinin beyin üzerindeki etkilerine dair kesin bilimsel kanıtlar bulunmadığını, özellikle demans gibi rahatsızlıkları önlediğine dair bir verinin olmadığını belirtiyor. Mitchell ayrıca, sosyal medyada sıkça paylaşılan "kreatin doğrudan yağ yakar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, asıl etkinin ağırlık çalışmasıyla artan kas kütlesinin dolaylı olarak yağ oranını düşürmesiyle ortaya çıktığını ifade ediyor.
EGZERSİZİN YERİNİ TUTMUYOR
Çalışmada uygulanan günlük 10 gramlık doz, günde yaklaşık 2 kilogram et veya balık tüketmeye denk geliyor. Böylesine yüksek bir takviye miktarının herkes için güvenli ve ekonomik olup olmadığı ise netlik kazanmış değil. Ayrıca araştırmanın kıdemli yazarı Richard Kreider'ın, deneyde kullanılan ürünleri sağlayan Alzchem firmasının bilimsel danışma kurulunda yer alması da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.
2019 yılında yaklaşık 200 yaşlı kadınla yapılan iki yıllık bir başka deneyde, direnç egzersizi olmadan kas gücünde herhangi bir artış kaydedilmemişti. Bilim insanları, internetteki abartılı vaatlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, kreatinin düzenli sporu destekleyebileceğini ancak hiçbir zaman hareketli bir yaşamın yerini alamayacağını vurguluyor.