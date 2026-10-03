Spor salonlarının ve sporcuların en yaygın takviyelerinden biri olan kreatinin, hiçbir egzersiz yapılmasa dahi kas gücünü ve yağsız doku kütlesini artırabileceği ortaya çıktı.

Science Alert'ın aktardığı yeni bir araştırmaya göre, özellikle orta ve ileri yaş grubundaki hareketsiz bireylerde düzenli kreatin kullanımı, ağırlık antrenmanı olmasa bile fiziksel performansı ve kas yapısını korumaya yardımcı olabiliyor.