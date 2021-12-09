Uzman doktor uyardı! Magnezyum eksikliği hastalıkların habercisi

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmek için magnezyuma (Mg) ihtiyaç duyuyor. Özellikle kemik ve diş oluşumu, sinir iletisi, kas kasılması ve enzim aktivasyonu ile enerji üretiminde magnezyumun önemli görevleri bulunuyor.

Magnezyum minerali vücutta kendiliğinden üretilmediğinden besin ve ilaç yoluyla yeterli dozlarda alınması gerekiyor. Uygun dozlarda alınmadığı takdirde magnezyum eksikliği pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Uz. Dr. İrem Özçelik, magnezyum hakkında bilinmesi gerekenler konusunda önemli bilgiler veriyor:

DIŞARIDAN ALMAK GEREKİYOR

Vücutta kullanılan magnezyumun hemen hemen %60'ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken, %39'u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Magnezyum oranı çok düşük olmakla birlikte %1'lik bir kısım da kanda yer almaktadır. Plazma Mg düzeyi, hücre içi Mg düzeyi ve toplam vücut Mg düzeyi birbiriyle yakın ilişkili değildir ancak ciddi plazma düzeyindeki azalma vücut depolarının azaldığını gösterir.

NEDEN OLAN ETKENLER

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, tip 2 diyabet, gebelik ve emzirme dönemi, bağırsak hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, uzun süreli antibiyotik kullanımı, idrar söktürücü ilaç kullanımı, yanlış ve yetersiz beslenme, stresli bir yaşam ve ileri yaş magnezyum eksikliğine sebep olur.

BU HASTALIKLARA YOL AÇAR

Magnezyum eksikliği, osteoporoz, tip 2 diyabet, hipoglisemi, astım atakları, hipertansiyon, depresyon, kalp rahatsızlıkları, huzursuz bacak sendromu, solunum rahatsızlıkları, migren semptomlarında artışa yol açar. Magnezyum eksikliğinin tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Yüksek oranda magnezyum içeren besinler tüketmek, sigara ve alkolü bırakmak da gerekiyor.