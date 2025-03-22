Uyuma şekilleri çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir!

İngiliz uzmanlar, yüz üstü uyuyan kişilerin çeşitli sağlık sorunlarına daha yatkın olduğunu ve bu şekilde uyuyan kişilerin en büyük şikayetlerinden birinin bel ağrısı olduğunu açıkladı.



Skolyoz Azaltma Merkezi'nden Dr. Tony Nalda, "Boyun ve sırt ağrınız varsa bu pozisyonda uyumak onları daha da kötüleştirir. Yüz üstü uyumak aynı zamanda derin nefes almayı da zorlaştırabilir. Kalbinizde stres yaratabilir. Göğsünüze baskı yaparak kanın dolaşımını zorlaştırırsınız. Kan basıncının yükselmesine neden olabilir" dedi.

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