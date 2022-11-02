Uyku apnesi tansiyonu yükseltir | Sağlık tavsiyeleri

Kronik hastalıklar, uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sinan Bodur, günümüzde uyku bozukluğu sorununun giderek yaygınlaştığına değiniyor. Genellikle tansiyon ve şeker hastalarının uyku problemlerinden dolayı hastaneye başvurduklarını belirtiyor.



HORLUYOR MUSUNUZ?

"Uykuda solunum bozukluğunun boyun kısmındaki kasların uyku esnasında hava yolunun açıklığını koruyamamasından kaynaklanır. Bu nedenle gece horlaması, uykuda nefesin durması, gündüz vakti uykusuz kaldığı için uyuklamaların olması gibi şikayetlere neden oluyor. Bizim amacımız bunu tespit edip boyun bölgesindeki havayolunun açıklığını sağlayacak bir pozitif havayolu basıncı cihazının en uygun basınçlarda tespitini yapıp hastaya vermektir. Uyku apnesi sendromu olan bir hasta, uyku cihazını taktığı zaman uykusu tek bir defada düzelmektedir ve yaşam kalitesi artmaktadır" diyor.