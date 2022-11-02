Uyku apnesi tansiyonu yükseltir | Sağlık tavsiyeleri

Kronik hastalıklar, uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sinan Bodur, günümüzde uyku bozukluğu sorununun giderek yaygınlaştığına değiniyor. Genellikle tansiyon ve şeker hastalarının uyku problemlerinden dolayı hastaneye başvurduklarını belirtiyor.
HORLUYOR MUSUNUZ?
"Uykuda solunum bozukluğunun boyun kısmındaki kasların uyku esnasında hava yolunun açıklığını koruyamamasından kaynaklanır. Bu nedenle gece horlaması, uykuda nefesin durması, gündüz vakti uykusuz kaldığı için uyuklamaların olması gibi şikayetlere neden oluyor. Bizim amacımız bunu tespit edip boyun bölgesindeki havayolunun açıklığını sağlayacak bir pozitif havayolu basıncı cihazının en uygun basınçlarda tespitini yapıp hastaya vermektir. Uyku apnesi sendromu olan bir hasta, uyku cihazını taktığı zaman uykusu tek bir defada düzelmektedir ve yaşam kalitesi artmaktadır" diyor.
DİYABETİN ACISINI ÇIKARIN
Türk mutfağında önemli bir yeri olan acı biber, içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Yendiğinde metabolizmayı hızlandıran acı biber, kansere karşı da koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür. Safra taşlarını önler.
Lifli yapısı ile bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıkları önler.
Vücut direncinin artırır.
İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde ağrı kesici etki gösterir.
Kas ağrılarında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında oldukça etkilidir.
BALKABAĞI MUCİZESİ
Turuncu rengiyle hem göze hem de sağlığa hitap eden balkabağı, hastalıklara savaş açıyor. Yüzde 90'ı suda oluşan balkabağı, akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt kanserleriyle savaşıyor. Kalp hastalıklarından koruyor.
YEŞİL ELMA GENÇLEŞTİRİR
Her mevsimin sevilen meyvesi yeşil elma, lifli içeriği ile sindirimi destekler. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. Yaşlanmayı geciktirir.
Diyabeti önler.
MENOPOZA ISPANAK
Vitamin deposu ıspanak, metabolizmayı hızlandırır. Menopoz sonrası kadınları kemik hastalıklarına karşı korur. Kansızlığı bitirir. Tansiyonu da dengeler.
KISIRLIĞIN İLACI TARÇIN
Tatlıları süsleyen tarçın sağlığa da korur. Diş ağrısını azaltan bu baharat, diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır.