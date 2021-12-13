Unutkanlık hastalığına dikkat! B12 eksikliği ve tiroid sebep oluyor

Gözündeki gözlüğü arayanlar, ocaktaki yemeğin altını kapatmayı unutanlar... Tüm bunlar günlük hayatta arkadaşlarımıza gülerek anlattığımız 'unutkanlık' anıları olarak biliniyor. Çoğu zaman masum görülen bu durum, aslında ciddi sağlık sorunlarına işaret edebiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu "Her unutkanlık bir hastalık değildir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği akılda tutulmalıdır" diyor. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor...

STRES, FAZLA KİLO...

Bilimsel araştırmalar, yoğun ve stresli ortamda çalışmanın unutkanlığa neden olduğunu gösteriyor. Yine hareketsizlik, sağlıksız beslenme, aşırı kilo, sigara ve alkol tüketimiyle düzensiz uykunun da unutkanlığı artırdığı biliniyor. Prof. Dr. Murat Aksu, bazı unutkanlık durumlarının tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bunların başında, evin yolunu bulamamak, çok yakın arkadaşının adını sık sık unutmak, kaybolma sorunu yaşamak geliyor. Böyle bir durumda karşılaşıldığında mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.

VİTAMİNLERİN ÖNEMİ

Yaşanan her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor. 'unutma' hali damar tıkanmalarında, tiroit bozukluklarında, B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin veya maddelerin eksikliklerinde, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi başka organların hastalıklarının beyni etkilemesi durumunda da görülebiliyor.

BESLENME DE ÖNEMLİ

Beyin sağlığı için doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak gerekiyor. Bunun için tuzun kısıtlanması, damar sertliğine yol açacak gıdalardan kaçınılması, alkol ve tütün kullanılmaması, özellikle B vitaminleri, demir, magnezyum olmak üzere beynimiz için gerekli elementlerin yeterli miktarda alınması öneriliyor.

AKLIN YOLU 10 FORMÜL

SAĞLIKLI ve dengeli beslenin

SİGARADAN uzak durun.

ALKOLDEN uzak durun

DÜZENLİ olarak egzersiz yapın.

YETERLİ ve kaliteli uyuyun.

SATRANÇ oynayın. Bulmaca çözün. Farklı bir dil öğrenin.

RUTİN alışkanlıklardan kaçının. İşe farklı yoldan gidin. Dişlerinizi sol elle fırçalayın. Saçınızı diğer elinizle tarayın.

STRESİ hayatınızdan çıkarın.

DOĞRU ve derin nefes alıp verin.

FAZLA kilolardan kurtulun.