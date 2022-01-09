Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz; ‘’Genital Estetik toplumun en çok çekindiği konulardan biri”

Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz, Genital bölge problemleri yaşayan yüz binlerce bireyin genelde sessiz kaldığı ve kimseye anlatamadığına değinerek; ''Genital bölge ile ilgili yaşanan problemlerin insan psikolojisini derinden etkilediğini belirtmekte yarar var. Toplum olarak utangaç bir toplumuz. Bu sorunu yaşayan birçok hasta doktora gitmeye çekiniyor. Genital estetik bu konuda adeta mucizeler yaratıyor. Genital estetik ile ilgili çekingenliklerinizi bir kenara bırakma vakti çoktan geldi bile'' diyerek hastalara çağrıda bulundu.



Başarılı Doktor Nazlı Korkmaz Genital Estetik hakkında bilinmeyenleri anlattı;



''Genital Estetik'' kadınlarda genital bölgede doğuştan ya da sonradan meydana gelen kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak rahatsız eden sorunların giderilmesi işlemidir. Hastaların genital bölgesinde değiştirmek istediği, görüntüsünden rahatsız olduğu kısımların iyileştirilmesini sağlar. Genital estetik ayrıca hastaların yaşam kalitesini artırır ve cinsel deneyimlerin daha tatmin edici olmasına yardımcı olur.



GENİTAL ESTETİKTE HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?

Kadınlarda ergenlik sürecinde hormonların etkisi ile ve özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte genital bölgedeki yapılarda problemler oluşabilir. Bu durumların oluşmasında hastanın doğum sayısı, doğum şekli, iri doğum ,zor doğum öyküsü ve menopoza bağlı hormonlardaki değişiklikler rol oynar. Hastanın kollajen dokusu, cilt yapısı ve elastikiyeti de genital organlardaki değişimi etkileyen faktörlerdir.



Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz; Genital estetik uzmanlarının kadınlarda en sık uyguladığı işlemleri sıralayarak detaylarıyla açıkladı:



● Labioplasti (iç ve dış dudak estetiği)

● Vajinoplasti(Vajina Daraltma)

● Hudoplasti (Klitoris Estetiği)

● Himenoplasti(Kızlık zarı onarımı)

● Vajina Dış Dudak Dolgusu

● G noktası Belirginleştirme

● Pubis Estetiği (Venüs Tepesi)

● Orgazm Aşısı

● Lazer ile Vajinal Gençleştirme

● Lazer ile Genital Bölge Beyazlatma



GENİTAL ESTETİK NASIL YAPILIR?

Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz; ''Genital estetik işlemleri genel veya lokal (bölgesel) anestezi ile yapılan cerrahi işlemlerdir. Klitoral hudoplasti işlemi de çoğunlukla labioplasti ameliyatı sırasında genel anestezi altında eş zamanlı olarak yapılır. Vajinoplasti, hastaya göre lazer gibi yöntemlerle uygulanabileceği gibi yine genel anestezi altında cerrahi yöntemlerle de yapılabilir.Diğer genital dolgu;vajinal beyazlatma;vajinal gençleştirme işlemlerini lokal anestezi altında yapmak mümkündür..



Genital Estetik İşlemlerin İyileşme Sürecine de değinen Op. Dr. Nazlı Korkmaz;



Genital estetik ameliyatları kısa süren cerrahilerdir. Bu estetik ameliyatlar genellikle 1-2 saat sürer. Ameliyat sonrası hasta aynı gün içinde taburcu edilir.

İyileşme süreci hızlıdır. Genellikle hastalar 3 gün ile 1 hafta içerisinde normal hayatlarına dönerler, iyileşme sürecinin tamamlanması ise 6 haftayı bulabilir. Hastaların iyileşme sürecinde ameliyat bölgesini kuru ve temiz tutması, ilgili bölgenin enfeksiyon kapmaması açısından oldukça önemlidir. Yine genital bölgeyi sıkıştırmaması ve tahriş etmemesi için bol, pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir. Hastaların ameliyattan sonra en az 6 hafta cinsel ilişkiden kaçınması gerekir. Yine 6-12 hafta boyunca ağır egzersiz yapılmamalıdır.



Hastanın ameliyattan sonra takip açısından kontrole gelmesi istenebilir. Genital estetik ameliyatları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir doktora danışabilirsiniz.

Bu bir ilandır.