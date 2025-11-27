TÜSEB ile yerli firma SMA ilacında tarihî adım attı!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yerli bir ilaç firması arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yönelik "Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi Projesi-Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı. Uzun süredir klinik çalışmaları süren ve bugüne kadar 14 milyon dolarlık bir harcama ile geliştirilen SMA hastalığına çare olan 'nusinersen' etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla üretilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Klinik çalışmaların en önemli ve kıymetli olan tarafı, hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesidir. Bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olması da çok önemli. Bu molekül, dünyadaki diğer örnekleriyle birebir aynı" dedi. Şu anda klinik aşamasındaki ilacın hastalara ücretsiz ulaşması için çalışıldığı da vurgulandı. Sürecin TÜSEB'in himayelerinde yönetildiği hatırlatıldı.

