Fazla kilo, yalnızca dış görünüşü değil, uykudan kalp sağlığına kadar pek çok alanı etkiliyor. Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, kilo sorununun sindirim, solunum ve üreme sistemine de yansıyabildiğine dikkat çekti. Uyku, idrar ve adet sorunları da uzmanın işaret ettiği etkiler arasında yer aldı.

Görüşlerini paylaşan vatandaşlar, günlük yaşamın hareket etmeyi zorlaştıran yönlerini anlattı. Bir kişi, işten sonra ev işleri ve yemekle günün sona erdiğini söyledi. Bir başkası, kilo fazlasını hissettiğini ancak önlem alma çabasında her zaman başarılı olamadığını dile getirdi.

Harcanandan fazla enerji alındığında bunun vücutta depolandığını söyleyen Özdenkaya, önerisini şöyle özetledi: "Dengeli ve özenli beslenin, hayatınızdan hareketi eksik etmeyin."

Özdenkaya, kilo durumunu değerlendirmede kullanılan beden kitle indeksinin 25'in üzerinde olmasının kilo sorununa işaret ettiğini belirtti. Bu ölçütte 30'a kadar olan aralığın "fazla kilolu" olarak ifade edildiğini anlattı.

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, fazla kilonun etkilerini anlattı.

TÜRKİYE'DE OBEZİTENİN EKONOMİK YÜKÜ 2021 İÇİN 186 MİLYAR LİRA OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Türkiye'de obezitenin ekonomik yükü, hastane ve ilaç masraflarıyla sınırlı kalmıyor. Yetişkinleri kapsayan bir araştırmada, 2021 için toplam yıllık maliyet yaklaşık 186 milyar lira olarak tahmin edildi. İş gücü kaybı, erken emeklilik ve erken ölümler gibi tedavi dışındaki etkiler, hesaplanan yükün yarısından fazlasını oluşturdu.

Çalışmada toplam yükün yaklaşık yüzde 59'u dolaylı maliyetlerden oluştu. Hastalık nedeniyle işe gidememe ve çalışan hasta yakınlarının bakım için işten uzak kalması da bu hesaba dahil edildi.

Doğrudan maliyetler yalnızca muayene, ilaç ve hastane giderlerini kapsamadı. Tedaviye ulaşmak için yapılan yolculuklar, konaklama ve ücretli bakım harcamaları da değerlendirildi.

Geçmiş yıllara ait sağlık araştırmaları ve resmi kayıtlardan yararlanan çalışma, bugünün fiyatlarıyla yapılmış bir harcama hesabı değil, 2021'e yönelik bir maliyet tahmini. Çocukluk çağı obezitesi ve hastayken çalışmaya devam eden kişilerdeki verim kaybı hesaplamanın dışında bırakıldı.

Araştırmanın finansmanını bir ilaç şirketi sağladı. Şirketin çalışma tasarımında, yayımlama kararında ve metnin hazırlanmasında rol almadığı belirtildi.