Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirilen uzun saatler günlük yaşamın adeta sıradan bir parçası haline geldi. Buna bir de masa başında saatlerce ekrana eğilerek oturmak ya da laptop kullanımı esnasında yanlış duruş pozisyonları eklendiğinde boyun bölgesi zorlanabiliyor ve zamanla ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İdris Avcı, boyun omurgasını tehdit eden 5 hatalı davranışı anlatıyor. Korunmaya yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

TELEFON EKRANINA UZUN SÜRE BAŞ ÖNE EĞİK BAKMAK Bu pozisyon boyun omurgası ve çevresindeki kasların üzerindeki yükün artmasına neden olur. Telefonla konuşurken ya da telefon ekranına bakarken uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuz bölgesinde ağrı, sertlik ve yorgunluğa yol açar. Telefon kullanırken uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, sık aralıklarla pozisyon değiştirmeli ve boynun üzerindeki yükün azalması sağlanmalıdır. Masa başı çalışanlarda artan boyun ağrısı şikayetlerine uzmanından öneriler. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) BİLGİSAYAR KARŞISINDA SAATLERCE AYNI POZİSYONDA KALMAK Masa başında çalışırken yalnızca oturma şekli değil, aynı pozisyonda uzun süre kalmak da boyun sağlığını olumsuz etkiler. Çalışma sırasında ekranın çok aşağıda ya da çok yukarıda olması, boyun ve omuzların uzun süre hareketsiz kalması ağrı ve kas gerginliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle ekranın göz hizasına uygun konumlandırılması, dik oturulması ve düzenli aralar verilmesi önemlidir.