Masa başında bekleyen tehlike! Boyun ağrısını tetikleyen 5 hata: Bu hareketleri yapıyorsanız dikkat
Telefonu tutuş açımızdan masa başındaki duruşumuza kadar gün boyu tekrarladığımız o masum alışkanlıklar, omurgamıza binen yükü katbekat artırarak boyun sağlığımızı sessizce tehdit ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İdris Avcı, 'Nasılsa geçer' diyerek geçiştirdiğimiz boyun ağrılarının arkasındaki gizli tehlikeleri ve sakınmamız gereken 5 kritik hatayı tek tek açıkladı. İşte omurganızı korumak için bilmeniz gerekenler...
Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirilen uzun saatler günlük yaşamın adeta sıradan bir parçası haline geldi. Buna bir de masa başında saatlerce ekrana eğilerek oturmak ya da laptop kullanımı esnasında yanlış duruş pozisyonları eklendiğinde boyun bölgesi zorlanabiliyor ve zamanla ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İdris Avcı, boyun omurgasını tehdit eden 5 hatalı davranışı anlatıyor. Korunmaya yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
TELEFON EKRANINA UZUN SÜRE BAŞ ÖNE EĞİK BAKMAK
Bu pozisyon boyun omurgası ve çevresindeki kasların üzerindeki yükün artmasına neden olur. Telefonla konuşurken ya da telefon ekranına bakarken uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuz bölgesinde ağrı, sertlik ve yorgunluğa yol açar. Telefon kullanırken uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, sık aralıklarla pozisyon değiştirmeli ve boynun üzerindeki yükün azalması sağlanmalıdır.
BİLGİSAYAR KARŞISINDA SAATLERCE AYNI POZİSYONDA KALMAK
Masa başında çalışırken yalnızca oturma şekli değil, aynı pozisyonda uzun süre kalmak da boyun sağlığını olumsuz etkiler. Çalışma sırasında ekranın çok aşağıda ya da çok yukarıda olması, boyun ve omuzların uzun süre hareketsiz kalması ağrı ve kas gerginliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle ekranın göz hizasına uygun konumlandırılması, dik oturulması ve düzenli aralar verilmesi önemlidir.
BOYUN AĞRISINDA GELİŞİ GÜZEL AĞRI KESİCİ KULLANMAK
Boyun ağrısı her zaman ciddi bir omurga hastalığı anlamına gelmez ancak tekrarlayan veya giderek artan ağrıyı sürekli görmezden gelmek de doğru değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir.
Altta yatan neden belirlenmeden ağrı kesicilerin uzun süre ve kontrolsüz kullanılması yan etki riskini artırabilirken, asıl nedenin gözden kaçmasına da neden olabilir.
BOYUN AĞRISI VARKEN BİLİNÇSİZ EGZERSİZ YAPMAK
Boyun ağrısı ortaya çıktığında ağrıyı hafifletmek amacıyla boynu zorlayan germe hareketleri veya kontrolsüz egzersizler yapmak şikayetlerin artmasına neden olabilir.
Ağrının kaynağı kas gerginliği, eklem sorunları ya da sinir ve omurilik basısı gibi farklı durumlar olabildiği için her egzersiz her hasta için uygun değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler varsa egzersize başlamadan önce uzman değerlendirmesi gerekir.
SOSYAL MEDYADAKİ EGZERSİZLERİ UYGULAMAYA ÇALIŞMAK
Sosyal medya platformlarında boyun ağrısını gidermeye yönelik paylaşılan egzersiz ve hareketler, kişinin sağlık durumu değerlendirilmeden uygulandığında önemli sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle boyun çıtlatma, sert germe veya hızlı hareketler içeren uygulamalar bilinçsizce yapılmamalıdır. Boyun ağrısının nedeni belirlenmeli ve uygun egzersizler hekim ya da fizyoterapist önerisiyle planlanmalıdır.