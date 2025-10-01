PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'de 4 kişiden 1'i obez

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ programıyla ilgili çarpıcı sonuçlar paylaştı: Toplumun yüzde 30’u normal kiloda, kalan yüzde 70 içinde yüzde 25 obez.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, boy-kilo ölçümlerinden erken teşhis uygulamalarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler verdi: BUGÜNE kadar 10 milyonu aşkın kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Yüzde 30'u ancak normal kiloda olan bir toplumuz. Kalan yüzde 70 içinde yüzde 25 obez. Sosyal medyada Adanalı gençlerin skecine rastladım. Abur cubur yakalıyorlardı. Çocukları bulup aradım. Korktular 'suç işlemedim' dediler. Tebrik etmek için aradığımı söyledim. Esasında amacımıza ulaştık. Toplumda farkındalık oluşturduk. Kilosu olan bireyin bu durumunun hayatını zorlaştırdığını fark etmesi lazım. Dünyada tansiyondan, kalp rahatsızlıklarından senede 17 milyon insan hayatını kaybediyor.

19 BİN ERKEN TANI TARAMA
Tarama programlarımız sayesinde 1 Temmuz 2024- 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7 milyonun üzerinde insana kronik hastalık teşhisi koyduk. Kanser taraması da yapıyoruz. Bir sene içinde (1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025) 19 bin insan erken tanı aldı, tedavilerine başladı. OTİZM taraması da gerçekleştiriyoruz. 3 yaşına kadar çocukları tarıyoruz. Otizmi 3 yaşına kadar tespit ederseniz, çocuk normal yaşantıyla hayatını sürdürebiliyor.

SMA İLACI 2026'DA
2026'nın ilk yarısında, Tekirdağ'da SMA ilacı üreteceğiz. DMD gibi nadir diğer hastalıklarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Kansere karşı savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini yeniden hedefleyen Car T Cell tedavisini ülkemizde uygulayacağız. Radyolojiyle ilgili akıllı sistem getireceğiz. Sistemdeki bütün isteklerin kendi kendine doğru olup olmadığı, sonuçların ne olduğunu yazılacak. Bütün radyolojik görüntüleri kontrol edeceğiz

