Dolabınızdaki gizli tehlike: Her gün giydiğiniz şey hastalık sebebi olabilir

Günlük şıklığın vazgeçilmez bir parçası olan topuklu ayakkabılar doğru seçilmediğinde sağlığınızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu ayak ağrılarının temelinde yatan en büyük etkenin yanlış ayakkabı kullanımı olduğunu belirterek çarpıcı veriler paylaştı.

Dolabınızdaki gizli tehlike: Her gün giydiğiniz şey hastalık sebebi olabilir
  • Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor.
  • Ayak ağrılarının en büyük nedeni olarak estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.
  • Dr. Barutçu, yaş ilerledikçe ayak yapısındaki bozulmaların ve ağrı sıklığının arttığını belirtiyor.
  • Fazla kilo ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar ayak sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.
  • Aşırı kullanım ve ayak bileğinin zorlanması ağrıların kronikleşmesine neden olarak yaşam kalitesini düşürüyor.

Ayak sağlığını korumak için doğru ayakkabı seçimi büyük önem taşır. Özellikle topuklu ayakkabı tercih edilirken dikkatli olunmalı, ayağı destekleyen ve rahat modeller seçilmelidir. Aksi takdirde uzun vadede ciddi ağrılar ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor.

KADINLAR 9 KAT DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu durumun en büyük sebebi olarak ise estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.

Ayak ağrılarının en büyük nedeni olarak estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.

SADECE AYAKKABI DEĞİL KRONİK HASTALIKLAR DA ETKEN

Dr. Barutçu, ayak ağrılarının sadece yanlış ayakkabı seçimiyle sınırlı kalmadığını, süreci tetikleyen diğer faktörleri ise şöyle sıralıyor:

Yaş Faktörü: Yaş ilerledikçe ayak yapısındaki bozulmalar ve ağrı sıklığı artıyor.

Kilo ve Kireçlenme: Fazla kilo, ayak bileklerine binen yükü artırarak kronik ağrılara zemin hazırlıyor.

Kronik Rahatsızlıklar: Şeker hastalığı (diyabet) gibi sistemik hastalıklar ayak sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.

Yaş ilerledikçe ayak yapısındaki bozulmalar ve ağrı sıklığı artıyor. Fotoğraf:AA

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Aşırı kullanım ve ayak bileğinin zorlanması, bir süre sonra ağrıların kronikleşmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun kişinin günlük hareket kabiliyetini kısıtlayarak yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğü konusunda hemfikir.

Fazla kilo ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar ayak sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.

EDİTÖR NOTU:
Ayak sağlığınızı korumak için gün içinde uzun saatler boyunca çok yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınmalı ve ayak tipinize uygun destekleyici modelleri tercih etmelisiniz.

