Aşırı kullanım ve ayak bileğinin zorlanması ağrıların kronikleşmesine neden olarak yaşam kalitesini düşürüyor.

Fazla kilo ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar ayak sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.

Ayak ağrılarının en büyük nedeni olarak estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.

Ayak sağlığını korumak için doğru ayakkabı seçimi büyük önem taşır. Özellikle topuklu ayakkabı tercih edilirken dikkatli olunmalı, ayağı destekleyen ve rahat modeller seçilmelidir. Aksi takdirde uzun vadede ciddi ağrılar ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

KADINLAR 9 KAT DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu durumun en büyük sebebi olarak ise estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.