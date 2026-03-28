Ayak sağlığını korumak için doğru ayakkabı seçimi büyük önem taşır. Özellikle topuklu ayakkabı tercih edilirken dikkatli olunmalı, ayağı destekleyen ve rahat modeller seçilmelidir. Aksi takdirde uzun vadede ciddi ağrılar ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
KADINLAR 9 KAT DAHA FAZLA RİSK ALTINDA
Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu durumun en büyük sebebi olarak ise estetik kaygılarla tercih edilen ancak ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar gösteriliyor.
SADECE AYAKKABI DEĞİL KRONİK HASTALIKLAR DA ETKEN
Dr. Barutçu, ayak ağrılarının sadece yanlış ayakkabı seçimiyle sınırlı kalmadığını, süreci tetikleyen diğer faktörleri ise şöyle sıralıyor:
Yaş Faktörü: Yaş ilerledikçe ayak yapısındaki bozulmalar ve ağrı sıklığı artıyor.
Kilo ve Kireçlenme: Fazla kilo, ayak bileklerine binen yükü artırarak kronik ağrılara zemin hazırlıyor.
Kronik Rahatsızlıklar: Şeker hastalığı (diyabet) gibi sistemik hastalıklar ayak sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.
YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Aşırı kullanım ve ayak bileğinin zorlanması, bir süre sonra ağrıların kronikleşmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun kişinin günlük hareket kabiliyetini kısıtlayarak yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğü konusunda hemfikir.
EDİTÖR NOTU:
Ayak sağlığınızı korumak için gün içinde uzun saatler boyunca çok yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınmalı ve ayak tipinize uygun destekleyici modelleri tercih etmelisiniz.