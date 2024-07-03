Turist ishali en çok hangi ülkelerde görülür? Uzmanı uyarıyor: Sıcaklarda çabuk bozulan gıdalar ishale neden oluyor...

Sıcaklarda çabuk bozulan ya da hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar ishale neden oluyor. Üç günden fazla süren yüksek ateş ile şiddetli karın ağrısının eşlik ettiği durumlarda ise mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: Sıcaklarda çabuk bozulan ya da hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar ishale neden oluyor. Üç günden fazla süren, yüksek ateş ile şiddetli karın ağrısının eşlik ettiği durumlarda ise mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Gıda maddeleri sıcak havalarda çok çabuk bozulur ve birçok hastalık yapıcı zararlı mikroorganizmaları barındırır. Hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde bozulan ve içinde zararlı mikroorganizmalar bulunan bu gıda maddeleri hastalık sebebi olabilir.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Mikrop ve zehire bulaşmış yiyecek ve suları tüketmek ishal oluşumuna neden olur. Sokak satıcılarından alınan gıdalar, pişmemiş ve kabuğu soyulmamış sebze ve meyveler, çiğ veya az pişmiş et ürünleri, kabuklu deniz mahsulleri en riskli gıdalardır. Tüketilen yiyecekler hijyen açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Oda sıcaklığında servis edilen pişmiş, sos ve mayonezle tatlandırılmış yiyecekler, mahalli sütler her zaman risklidir. Özellikle musluk suyu ve buza dikkat edilmelidir. Bazı lokantalar çeşme suyunu şişeleyip servis yaparlar. Bu sık görülen ve turist ishaline yol açan bir durumdur. Ellerin yemek öncesi ve tuvalet sonrası mutlaka yıkanması da yararlı önlemlerden biridir.

SIK SEYAHAT EDİYORSANIZ...

Turist ishali en sık rastlanan seyahat hastalığıdır. Yurtdışına tatile gidenlerin yaklaşık yüzde 50'sinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle seyahatin ilk haftasında görülmekle birlikte herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, seyahat sonrası da görülebilir. Genç erişkin ve küçük çocuklar en riskli gruplardır. Altta yatan başka hastalıkları bulunanlar ve ilaç kullananlarda da risk yüksektir. Genellikle karın ağrısı, karında kramplar, 24 saat içinde 3-4 kez sulu ve şekilsiz dışkılama sık belirtilerdir. Yüksek ateş ve kanlı ishal olması genellikle beklenmez, kusma nadir olarak görülür.

TURİST İSHALİ EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜR?

Gelişmekte olan tropikal bölgelere yapılan seyahatlerde turist ishallerine sık olarak rastlanır. Kanalizasyon sisteminin, su arıtma sistemlerinin hijyenik olmadığı bu ülkelere yapılan seyahatlerin sıklıkla ikinci ve üçüncü gününde turist ishalleri ortaya çıkmaktadır. Orta ve Güney Amerika, Güney Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapılan seyahatler bu açıdan en riskli seyahatlerdir. Amerika, Kanada, Avrupa, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere seyahat ise risksiz olarak değerlendirilebilir. Türkiye ve Rusya gibi ülkeler ise orta riskli olarak nitelendirilmektedir.

BU GIDALARA DİKKAT EDİN!

Gıda zehirlenmeleri; besinlerle bulaşan, aynı yemeği yiyen iki ya da daha fazla kişiyi etkileyen, mide-bağırsak sistemine ait belirtilerle seyreden başlangıçlı bir infeksiyon hastalığıdır. Gıda zehirlenmeleri, besin maddelerinde belirli bazı mikroorganizma ve zehirlerin bulunması sonucu ortaya çıkar.

Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler bu durumda sıklıkla görülür. İshal vakalarının yüzde 90'ında ateş yoktur. Ateşin yüksek olması çok ciddi bir zehirlenme tablosunun varlığına işarettir. Et ve süt ürünleri, kümes hayvanlarının etleri, sosis, sucuk, dondurma, soslu yiyecekler ve pastalar gibi yiyeceklerle gıda zehirlenmesi sık olarak ortaya çıkabilmektedir.