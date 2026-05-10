Tüp bebek tedavisi, doğal yollarla gebe kalamayan çiftlere umut oluyor. Bu sayede her yıl milyonlarca çift, çocuk sahibi oluyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, sağlıklı ve doğal beslenme, düzenli ilaç kullanımı gibi faktörlerin tedavi şansını yükselttiğine vurgu yaptı.



2-7 GÜN BEKLENMELi





"Tüp bebek planlamasında cinsel ilişki yaşamanın herhangi bir sınırlanması bulunmuyor. Ancak tedavi sırasında gebelik şansının artması için çiftlerden belirli bir süre cinsel perhiz yapmalarını öneriyoruz. Çünkü tüp bebek tedavisinde babanın sperm kalitesinin artması, başarı için önem taşıyor ve genellikle yumurta toplama gününde 2-7 gün arasında cinsel perhiz süresi, hareketli ve normal şekilli spermin seçilmesi için uygun oluyor.

Anne adayına verilen ilaçlar yumurtaları etkilediği için bu süreçte yumurta büyümesi ve toplama işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması için cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz" dedi.





