Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, yüksek tansiyon hastalarının ilaç tedavisinin yanında günlük tempolu yürüyüş yapmasını ve sağlıklı beslenme programı uygulamasını öneriyor.

Yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, muz, zeytinyağı, nar, kereviz, domates, havuç, tam tahıllar, keten tohumu ve bitter çikolata tansiyonu düşüren besinler arasında yer alıyor.

C vitamini, Omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren besinlerin tüketilmesi yüksek tansiyondan korunmada etkili oluyor.

Tansiyon hastalarının maden suyu ve sodayı fazla tüketmemesi, hayvansal ürünler yerine bitkisel ürünleri tercih etmesi gerekiyor.

Büyük tansiyonun 20, küçük tansiyonun 10 artması felç ve kalp krizi riskini iki kat artırıyor.

Sağlıklı beslenme yüksek tansiyonla mücadelede de önemli bir yer teşkil ediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, şu tavsiyelerde bulunuyor: Yüksek tansiyonunuz varsa ilaçlarınızı aksatmadan, her gün tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Tabii sağlıklı bir diyet ve bazı gıdalar da tedavinize büyük fayda sağlar. İşte tansiyona iyi gelen besinler:

Yüksek tansiyondan korunmanın yolu sofradan geçiyor. Çzellikle C vitamini içeren besinlerin kan damarları üzerindeki olumlu etkide bulunuyor.





YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: İçerdikleri nitrat tansiyonu düşürür.



SARIMSAK: Kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyelerini artırır. Kan damarlarınız ne kadar rahat olursa, kalbiniz kanı pompalamak için daha az çalışır. Bu da kan basıncını azaltır.



MUZ: Yüksek tansiyonu düşürür. Hipertansiyon hastalarının günde 1 muz yemesi önerilir.



ZEYTİNYAĞI: Polifenoller (güçlü antioksidanlar) zeytinyağında fazladır. Damar sağlığına iyi gelir ve elastik kalmasına yardımcı olur.



NAR: Meyvesi ve suyu tansiyonu dengeler.



KEREViZ: Damar hastalıklarının önüne geçer. Hipertansiyonu önler.



DOMATES: Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.



HAVUÇ: Kalbi korur ve tansiyonu düşürür.



TAM TAHILLAR: Çözünür ve çözünmez lifler tansiyonu düşürür.



KETEN TOHUMU: Sağlıklı Omega 3 ve lif içeriğiyle tansiyonu düşürür.



BİTTER ÇİKOLATA: Kalp damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Ancak ölçülü tüketilmelidir.