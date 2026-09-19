Tüp bebek tedavisinde çığır açan yenilikler! Uzman isim 5 yenilikçi yöntemi anlattı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, milyonlarca çiftin umudu olan tüp bebek tedavisinde laboratuvar teknolojilerinin ulaştığı son noktayı paylaştı. Embriyoyu 24 saat kesintisiz izleyen time-lapse sistemlerinden yapay zeka destekli değerlendirmelere, kişiye özel tedavi protokollerinden genetik taramalara kadar başarı şansını artıran yenilikçi yöntemler tüp bebek süreçlerine yön veriyor.
Milyonlarca çift için yıllardır önemli bir seçenek olan tüp bebek tedavisinde, günümüzde laboratuvarlarda kullanılan yöntemler çok daha ileri bir noktaya ulaşıyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, tüp bebek tedavisinde son yıllarda yaşanan gelişmeleri, ileri teknolojiyle birlikte öne çıkan 5 yenilikçi yöntemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
Embriyoyu 24 saat izleyen teknoloji: Yeni nesil zaman atlamalı (time-lapse) görüntüleme sistemleri, embriyoların gelişimini, bulundukları özel cihazdan çıkarılmadan belirli aralıklarla görüntülemeye olanak sağlıyor. Böylece birkaç günlük gelişim süreci adeta bir film gibi izlenebiliyor.
Yapay zeka tüp bebek laboratuvarında: Yapay zeka, embriyoların gelişim sürecine ait görüntüleri inceleyerek gelişim özelliklerini değerlendirmeye ve embriyologların hangi embriyoların öncelikli değerlendirilebileceğine karar vermesine yardımcı oluyor.
Son kararı hala hekim ve embriyolog veriyor. Yapay zeka ise uzmanların karar sürecini destekleyebilecek yeni bir araç olarak araştırılıyor ve bazı merkezlerde kullanılıyor.
Embriyoya transferden önce genetik inceleme: Preimplantasyon Genetik Testleri (PGT) sayesinde belirli durumlarda embriyolar rahme transfer edilmeden önce genetik açıdan incelenebiliyor. Örneğin, ailede bilinen belirli bir tek gen hastalığının bulunması durumunda PGT-M kullanılabilirken, PGT-A ile embriyolardaki kromozom sayısı farklılıkları değerlendirilebiliyor.
Tüp bebekte kişiye özel tedavi dönemi: 25 yaşındaki bir hastanın yumurtalık rezervi ve tedaviye vereceği yanıt ile 39 yaşındaki bir hastanınki aynı değil.
Yaş, yumurtalık rezervi, hormon değerleri, önceki tedavilerde alınan sonuçlar ve yumurta sayısı gibi faktörler değerlendirilerek yumurtalık uyarımında kullanılan ilaçların dozları ve protokolleri kişiye göre planlanabiliyor.
Yumurta ve embriyoların dondurulmasında teknoloji ilerliyor: Vitrifikasyon, yani hızlı dondurma yöntemi sayesinde yumurta ve embriyolar çok hızlı şekilde dondurularak daha sonra kullanılmak üzere saklanabiliyor. Özellikle embriyo dondurma, günümüzde tüp bebek tedavisinin rutin ve önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda.