Türkiye, Rusya, Kazakistan ve İran'daki 1999-2022 verilerini karşılaştıran araştırmada KKKA sıklığı ile iklim değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağ saptanmadı.

İklim koşullarındaki değişim kenelerin ve sivrisineklerin faaliyet süresini etkileyebilir ancak Türkiye'de vakaların kesin biçimde artacağı ya da belirli bir yöne yayılacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye'de 2017-2024 döneminde 7 bin 776 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası kaydedildi ve olgular kuzeydoğu İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in güney kesimlerinde yoğunlaştı.

İklim koşullarındaki değişim, kenelerden sivrisineklere kadar hastalık taşıyıcılarının yıl içindeki faaliyet süresini ve yaşadığı alanları etkileyebilir. Ancak bu, Türkiye'de vakaların kesin biçimde artacağı ya da taşıyıcıların belirli bir yöne doğru yayılacağı anlamına gelmiyor. Türkiye açısından asıl ihtiyaç; sıcaklık kadar yağışı, arazi yapısını, hayvan hareketlerini ve insanların doğayla temasını birlikte izlemek.

LiveScience, ılıman kışların bazı ülkelerde kenelerin ve sivrisineklerin daha uzun süre aktif kalmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Fakat "daha kuzeye yayılma" ifadesini, Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru yaşanacak kesin bir hareket şeklinde okumak mümkün değil. Türkiye'nin mevcut risk haritası zaten bölgesel iklim, ekosistem ve yaşam alışkanlıklarıyla şekilleniyor.

KENE RİSKİNDE YEREL HARİTA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'de kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bahar ve yaz aylarında özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor. Bu dağılım, riskin yalnızca hava sıcaklığıyla değil; bitki örtüsü, hayvancılık faaliyetleri, yabani hayvanların hareketi ve insanların tarla, bağ, bahçe ya da kırsal alanlarla temasıyla da ilişkili olabileceğini düşündürüyor.

2017-2024 dönemini inceleyen ulusal sürveyans verilerinde 7 bin 776 KKKA vakası kayda geçti. Olguların kuzeydoğu İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in güney kesimlerinde yoğunlaştığı, 2021'de ise Orta Anadolu'ya doğru mekansal bir genişleme gözlendiği bildirildi. Buna rağmen bu değişimi iklimin tek başına sonucu olarak görmek için yeterli kanıt bulunmuyor.