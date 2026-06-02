Çocuklarda en sık görülen sağlık sorunu 0-6 yaş grubunda yüzde 28,5, 7-14 yaş grubunda yüzde 24,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu oldu.

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022'deki yüzde 28,3'ten 2025'te yüzde 30,1'e yükseldi.

Yetişkinlerde en sık görülen sağlık sorunu yüzde 24,3 ile bel bölgesi problemleri olurken, bunu yüzde 16,9 ile hipertansiyon takip etti.

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 86,6'sı fiziksel aktivite yapmıyor ve düzenli egzersiz yapanların oranı kadınlarda yüzde 2,7, erkeklerde yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite oranı 2022'deki yüzde 20,2'den yüzde 21,8'e yükseldi.

Türkiye'de sağlık göstergeleri alarm vermeyi sürdürüyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre yetişkinlerin önemli bir bölümü düzenli fiziksel aktivite yapmazken, her beş kişiden birinden fazlası obez sınıfında yer aldı. Çocuklarda en sık görülen sağlık sorunu üst solunum yolu enfeksiyonları olurken, yetişkinlerde bel bölgesi rahatsızlıkları ilk sıradaki yerini korudu.

Cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde kadınların yüzde 24,8'inin obez, yüzde 32,2'sinin ise obez öncesi kategoride bulunduğu belirlendi. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 18,7 olurken, obez öncesi grupta yer alanların oranı yüzde 43,1 olarak kaydedildi.

Vücut kütle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında yüzde 20,2 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 21,8'e çıktı.

Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 oldu.

FİZİKSEL AKTİVİTE YETERSİZ KALDI

Araştırma sonuçlarına göre fiziksel aktivite yapmayanların oranı yüzde 86,6 olarak hesaplandı.

Aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022'de yüzde 85,3 iken 2025'te yüzde 83,5'e geriledi. Kadınlarda ise aynı dönemde yüzde 92,7'den yüzde 89,7'ye düşüş görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği haftalık 150 ila 300 dakika arası orta şiddette fiziksel aktivite düzeyine ulaşanların oranı oldukça düşük kaldı. Bu seviyede egzersiz yapanların oranı erkeklerde yüzde 4,1, kadınlarda ise yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Engellilik ile ilgili göstergelerin cinsiyete göre dağılımı (15+ yaş)

MERDİVEN ÇIKMAKTA ZORLANANLARIN ORANI YÜZDE 6

Fiziksel işlevlerde yaşanan güçlükler incelendiğinde, kadınlarda en yaygın sorun yüzde 8,3 ile merdiven inip çıkmada yaşanan zorluk oldu. Erkeklerde ise bu oran yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

Öğrenme veya hatırlama konusunda güçlük yaşadığını belirtenlerin oranı kadınlarda yüzde 5,4, erkeklerde yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Yürüme güçlüğü yaşayanların oranı ise kadınlarda yüzde 5,6, erkeklerde yüzde 2,8 oldu.

Çocukların başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı 2025 (0-6 yaş)

ÇOCUKLARDA EN YAYGIN HASTALIK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Son altı aylık dönemde çocuklarda görülen hastalıklar değerlendirildiğinde, 0-6 yaş grubunda ilk sırayı yüzde 28,5 ile üst solunum yolu enfeksiyonu aldı. Bu hastalığı yüzde 24 ile ishal ve yüzde 5,2 ile alt solunum yolu enfeksiyonu takip etti.

Çocukların başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı 2025 (7-14 yaş)

7-14 yaş grubunda da en sık görülen sağlık sorunu yüzde 24,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. Ardından yüzde 16,4 ile ishal ve yüzde 8,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları geldi.

Bireylerin başlıca hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı 2019, 2022, 2025 (15+ yaş)

YETİŞKİNLERDE EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIK BEL PROBLEMLERİ

15 yaş ve üzeri bireylerde son 12 ay içerisinde görülen hastalıklar arasında bel bölgesi problemleri ilk sıradaki yerini korudu. Bu rahatsızlığın görülme oranı 2022 yılında yüzde 24,6 iken 2025 yılında yüzde 24,3 olarak ölçüldü.

Bel problemlerini yüzde 16,9 ile hipertansiyon, yüzde 16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, yüzde 11,9 ile diyabet ve yüzde 10,1 ile yüksek kan lipidleri izledi.

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı %30,1 oldu.

TÜTÜN KULLANIMI ARTTI

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 28,3 iken 2025 yılında yüzde 30,1'e yükseldi.

Erkeklerde günlük tütün kullanımı yüzde 42,9 olarak belirlenirken, kadınlarda bu oran yüzde 17,5 oldu.

Tütün kullanmayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 68'den yüzde 66,8'e geriledi.

Bireylerin alkol kullanma durumu 2010-2025 (15+ yaş)

ALKOL TÜKETİMİNDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Son bir yıl içinde alkol kullandığını belirten 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022'de yüzde 12,1 iken 2025 yılında yüzde 12,6'ya çıktı.

Alkol kullanan erkeklerin oranı yüzde 18,7, kadınların oranı ise yüzde 6,6 olarak tespit edildi.

Alkol kullanmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 87,9'dan yüzde 87,4'e düştü.

40 yaş ve üzeri kadınlarda son 1 yıl içerisinde mamografi çektirenlerin oranı %16,7 oldu.

MAMOGRAFİ YAPTIRAN KADINLARIN ORANI ARTTI

40 yaş ve üzeri kadınlarda son bir yıl içinde mamografi çektirenlerin oranı 2022 yılında yüzde 10,8 iken 2025 yılında yüzde 16,7'ye yükseldi.

Buna karşın, 40 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 42,4'ünün hayatında hiç mamografi yaptırmadığı belirlendi.

15 yaş ve üzeri kadınlarda hiç smear testi yaptırmayanların oranı %59,0 oldu.

SMEAR TESTİ YAPTIRMAYANLARIN ORANI YÜKSEK

15 yaş ve üzeri kadınlarda son bir yıl içerisinde smear testi yaptıranların oranı 2022'de yüzde 7,2 iken 2025 yılında yüzde 11,8'e çıktı.

Ancak araştırma sonuçları, kadınların önemli bir bölümünün bu taramadan hiç yararlanmadığını ortaya koydu. Buna göre 15 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 59'u hayatında hiç smear testi yaptırmadığını beyan etti.

(TÜİK, AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık