Titreme hastalığının, yaş ilerledikçe görülme oranı artıyor (Sağlık haberleri)

Titreme hastalığı, her yaşta görülebilme ihtimali olsa da, yaş ilerledikçe görülme oranı artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, "Titreme tipik olarak eller uzatıldığında ya da ince el hareketleri yaparken kötüleşebilir. Örneğin kişi bardak, kaşık tutarken ya da yazı yazarken zorlanabilir. Hastalar titreme nedeniyle bir engel yaşamadığı sürece uzmana başvurma gereği duymuyor. Fakat tedavi için çok geç kalınmaması gerekiyor." diyor.

İNCİ GİBİ DİŞLERE KİVİ

Işıl ışıl parlayan güçlü dişlere sahip olmanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş dostu besinleri şöyle sıralıyor:

KEREVİZ: Çürük oluşumunu engeller. Diş etlerine masaj yapar

ELMA: Kabuklu yendiğinde dişleri temizler.

PORTAKAL: Çürükleri giderir.

KİVİ: Diş etlerini besler.

ÇİLEK: Dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir.

KABIZLIĞA BAL

Bal, kuvvet ve canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa, zayıflığa iyi gelir. Çocuklarda bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı bitirir.

ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ

Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürüğü keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.

UYKUSUZLUĞA IHLAMUR

Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler. Dıştan lokal veya tam banyo halinde alınırsa cildi yumuşatır.

KAFADA TELAŞ!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, günde 100 telden fazla saç dökülmesinin dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Saç dökülmesinin başlıca nedenlerinin vitamin eksiklikleri, sıkı diyet, ilaçlar, yüksek ateş, enfeksiyon, doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile stres olduğunu belirtiyor. Çetinkünar, "Tedavisi için doğru tanı koymak gerekir" diyor.

KUŞBURNU MUCİZESİ

Kuşburnu çekirdeğinden elde edilen yağının faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra cildi aydınlatmak ve pürüzsüzleştirmek için yararlanılan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle doludur. Cilt düzensizliklerini önlemeye yardımcı olur. Gözenek sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkiye sahiptir. Leke karşıtıdır. Çatlak görünümüne karşı destektir.