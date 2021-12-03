Uzman isimler özellikle uyardı! Bronşite dikkat

Kış aylarında sık görülen bronşit, akciğerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden oluyor. Uzm. Dr. Furkan Borazan, hastalığa karşı uyarılarda bulunuyor: Gribin yanı sıra soğuk, nem, ani ısı değişiklikleri ve özellikle sisli, kirli hava, ev tozları, çiçek tozları ve çeşitli polenler bronşite neden olabiliyor. Bronşit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının iltihabi tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Hastalığın tedavisinde oksijeninin artırılması ve sıvı tüketimi rol oynuyor. Tedavide esas olan hava yollarının genişletilip oksijenlenmenin artırılması, beslenmenin devamı, yeterli miktarda sıvı tüketimi ve hava yolu açıklığının temini için burun tıkanıklığının giderilmesidir.