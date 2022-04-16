Tiroit eksikliğine dikkat! Çocuklarda zeka geriliğini erişkinlerde ise depresyona yol açıyor

Tiroit hormonları, vücutta kilit rol üstleniyor. Bu hormonların üretilmesi için ise iyot gerekiyor. Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zarar veriyor.